¿Es el Lotus Emira 420 Sport el coche con motor de cuatro cilindros más rápido del mundo?

El Lotus Emira 420 Sport llega como la versión más potente y rápida del deportivo británico. Su motor turbo de 2.0 litros desarrolla 416 CV, alcanza una velocidad máxima de 300 km/h y puede rebajar su peso hasta 25 kg mediante un paquete opcional pensado para quienes buscan una respuesta más directa, especialmente en circuito.

Lotus Emira 420 Sport / Lotus

La denominación Sport recupera una etiqueta que Lotus ha utilizado en algunos de sus modelos de carretera más ligeros y prestacionales, entre ellos los Esprit Sport 300 y Sport 350, el Elise Sport 220, el Exige Sport 380 y el Evora GT410 Sport. En este caso no se limita a una serie de cambios estéticos, ya que afecta al motor, el chasis, la aerodinámica y la refrigeración.

El propulsor es un cuatro cilindros en línea turboalimentado de 2.0 litros que entrega 416 CV y 500 Nm. Son 16 CV más que en el Emira Turbo SE y 56 CV adicionales frente al Emira Turbo. La potencia llega a las ruedas traseras mediante una caja de doble embrague y ocho velocidades, cuya calibración se ha revisado para acelerar las transiciones entre marchas.

Lotus Emira 420 Sport / Lotus

Con esta combinación, el coche pasa de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y alcanza los 200 km/h desde parado en 12,47 segundos, y necesita 2,4 segundos para recuperar de 80 a 120 km/h. Lotus lo presenta como el vehículo de producción con motor de cuatro cilindros más rápido del mundo.

El Emira 420 Sport circula 5 mm más cerca del suelo que el modelo estándar y utiliza una puesta a punto específica con amortiguadores de válvula fija. La menor altura busca reducir el centro de gravedad, contener mejor los movimientos de la carrocería y hacer más precisa la entrada en curva, sin convertirlo exclusivamente en un coche de circuito.

Quien quiera una configuración más extrema puede añadir el Lotus Lightweight Handling Pack. Este paquete incluye amortiguadores Multimatic ajustables en compresión y extensión, una batería de iones de litio, neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2, escape de titanio, capó trasero de fibra de carbono con lamas y la aplicación Lotus Track Pro.

Lotus Emira 420 Sport / Lotus

El conjunto permite ahorrar hasta 25 kg frente al Emira Turbo. El escape de titanio resta alrededor de 9 kg, mientras que el nuevo capó trasero reduce otros 4,9 kg al sustituir la luneta de cristal de serie. Como parte de esa masa desaparece de una zona elevada y de la parte posterior, el cambio puede favorecer tanto el centro de gravedad como el reparto de pesos.

Lotus Track Pro está dirigida al uso en circuito y ofrece cronometraje de vueltas, tiempos predictivos, vídeo y telemetría sincronizada. No se ha indicado si la aplicación puede adquirirse fuera del paquete.

Los cambios de carrocería generan 25 kg adicionales de carga aerodinámica respecto al Emira de serie sin incrementar la resistencia al avance. El trabajo incluye un splitter delantero rediseñado, nuevas inserciones en el paragolpes, salidas de aire en los pasos de rueda, taloneras más largas, tomas laterales mayores y un spoiler trasero ampliado.

Lotus Emira 420 Sport / Lotus

La refrigeración también se ha adaptado al aumento de potencia. El flujo de aire hacia los radiadores crece un 15 %, mientras que el caudal a través de la válvula de escape aumenta un 30 %. Para rodar en circuito, retirar la matrícula delantera permite incrementar otro 14 % el aire que llega al radiador central, y unos paneles desmontables mejoran un 10 % la ventilación de los frenos delanteros.

La fibra de carbono vista aparece por primera vez como opción exterior en el Emira. El Carbon Fibre Pack puede añadir este material al splitter, las salidas de los pasos de rueda, las taloneras, las tomas laterales, el spoiler y el marco del difusor. Las carcasas de los retrovisores y el capó trasero de carbono se ofrecen como opciones adicionales al equipar el Lightweight Handling Pack.

El color de lanzamiento es Tangelo Orange, combinado con la zona inferior de la carrocería en gris oscuro satinado y el techo negro brillante. También se ofrecen gráficos laterales “420 Sport”, líneas pintadas a mano y distintas terminaciones para llantas, pinzas de freno y detalles exteriores. Las llantas de serie son forjadas, de 20 pulgadas y 15 radios.

Lotus Emira 420 Sport / Lotus

Dentro aparecen cuero Nappa negro y Alcantara perforada, con una alternativa en Tangelo Orange. Las levas de cambio de fibra de carbono y las placas 420 Sport en los umbrales forman parte del equipamiento de serie, mientras que otro paquete opcional lleva el carbono al volante, la instrumentación y los respaldos de los asientos.

Noticias relacionadas

El precio del Lotus Emira 420 Sport parte de 132.500 euros en España. Los pedidos ya están abiertos y las primeras entregas están previstas para agosto de 2026. La gama 2027 también incorpora un techo extraíble de cristal tintado, disponible en el resto de versiones Emira.