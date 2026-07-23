Kove quiere devolver el protagonismo a las deportivas de media cilindrada con las nuevas 350 RR y 450 RR

Las motos deportivas vuelven a levantar pasiones. Después de unos años en los que las naked y las trail han concentrado buena parte de la atención del mercado, el segmento RR empieza a recuperar terreno entre quienes buscan una motocicleta con una estética racing, una posición de conducción más comprometida y sensaciones cercanas a las de un circuito sin necesidad de recurrir a una superbike de más de 200 CV. Kove ha detectado esa tendencia y quiere aprovecharla con las nuevas 350 RR y 450 RR, dos modelos con los que la joven marca china aspira a consolidar el crecimiento que ha experimentado en los últimos años.

Kove 450 RR / Kove

La firma asiática no es la misma que hace apenas un lustro. Su nombre ha ganado notoriedad gracias a su participación en el Rally Dakar, donde ha firmado los mejores resultados logrados por un fabricante chino, y a la conquista del Campeonato del Mundo de Supersport 300 de la mano del piloto de Andoain Beñat Fernández, un éxito que ha servido para reforzar su imagen deportiva. Ahora quiere trasladar esa experiencia a la carretera con dos motocicletas dirigidas a un público que busca algo más que una simple moto de acceso.

Aunque comparten diseño y filosofía, cada una responde a un perfil diferente. La Kove 350 RR está concebida como la puerta de entrada al universo de las deportivas. Equipa un motor bicilíndrico en línea de 344 centímetros cúbicos que entrega 47 CV, la potencia máxima permitida para el permiso A2, y combina esa cifra con un peso contenido de 164 kilos en orden de marcha. Sobre el papel, reúne los ingredientes necesarios para ofrecer una conducción ágil y accesible, tanto en el uso diario como en una carretera de curvas.

Kove 350RR / Kove

La 450 RR da un paso más allá. En un momento en el que la mayoría de fabricantes apuesta por motores bicilíndricos, Kove recupera una configuración poco habitual: un propulsor de cuatro cilindros en línea y 443 centímetros cúbicos que desarrolla 67 CV a 13.250 rpm y 38 Nm de par. Una arquitectura pensada para quienes disfrutan llevando el motor alto de vueltas y que incorpora un sistema Ram-Air capaz de aportar hasta 3 CV adicionales cuando se superan los 150 km/h.

La tecnología también ocupa un lugar protagonista. Ambas disponen de modos de conducción Sport y Eco, control de tracción desconectable, Launch Control y una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad para el teléfono inteligente. La 450 RR añade además quickshifter para subir marchas sin utilizar el embrague, suspensiones KYB completamente regulables, amortiguador de dirección y un sistema de rodaje inteligente que limita automáticamente las prestaciones durante los primeros 500 kilómetros antes de liberar todo el potencial del motor.

Kove 450RR / Kove

La parte ciclo mantiene la misma filosofía. Las dos recurren a un chasis multitubular de acero de alta resistencia diseñado para contener el peso y favorecer la rigidez, aunque la 450 RR incorpora componentes más orientados a un uso deportivo, con frenos de anclaje radial y una puesta a punto de mayor nivel. La 350 RR, por su parte, apuesta por una configuración más equilibrada para facilitar el acceso a quienes llegan desde motos de menor cilindrada.

El diseño también juega un papel importante. Las dos deportivas muestran un frontal afilado, un carenado envolvente y unas proporciones que recuerdan a modelos de mayor cilindrada. La 350 RR estará disponible en acabados blanco y rojo con detalles en turquesa, mientras que la 450 RR llegará en una elegante combinación de blanco con chasis rojo, reforzando esa imagen inspirada en la competición que Kove ha convertido en una de sus señas de identidad.

Otro de los argumentos con los que la marca quiere hacerse un hueco en un segmento cada vez más competitivo será el precio. La Kove 350 RR llegará al mercado español por 4.499 euros, mientras que la 450 RR tendrá un precio de 6.297 euros, unas cifras que las sitúan entre las opciones más atractivas para quienes buscan estrenarse en el mundo de las deportivas o dar un salto de nivel sin realizar una inversión desproporcionada.

Kove 450 RR / Kove

Las nuevas 350 RR y 450 RR representan un nuevo paso en la evolución de Kove. La marca ya no busca llamar la atención únicamente por su origen o por una política de precios competitiva, sino por ofrecer motocicletas con personalidad propia, un importante contenido tecnológico y una clara inspiración en la competición.

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El siguiente reto será comprobar, cuando lleguen las primeras pruebas dinámicas, si la puesta a punto del conjunto y el refinamiento de ambos motores están a la altura de unas especificaciones que, sobre el papel, invitan a seguir muy de cerca la evolución de este fabricante chino.