Hyundai Inster ‘FIA Eco Rally Cup’, así es la hormiga atómica que domina los Eco Rallyes internacionales

Es uno de los modelos más pequeños de Hyundai, solo superado por el i10; es también la propuesta eléctrica más fresca y urbanita del fabricante surcoreano; pero, sin embargo, su tamaño reducido y su carácter ciudadano no le han impedido convertirse en la nueva estrella de los eco rallyes nacionales e internacionales.

En su primera temporada completa compitiendo en el ámbito de las competiciones de energías alternativas, el Hyundai Inster acumula ya un palmarés envidiable, que lo señala como el nuevo coche a batir.

Hyundai Inster ‘FIA Eco Rally Cup’, así es la pequeña hormiga atómica que domina los Eco Rallyes internacionales / Hyundai

Con dos de los pilotos más en forma del panorama internacional al volante (el doble campeón de la FIA Eco Rally Cup Michal Zdarsky y el tetracampeón de España José Manuel Pérez Aicart), la pequeña hormiga atómica de la marca surcoreana se ha impuesto de forma contundente en las seis pruebas del certamen internacional de la FIA disputadas hasta el momento. El checo, piloto oficial de Hyundai en su país, y el castellonense, defensor de los colores de la marca en el nuestro, se han repartido todos los triunfos.

El de Vinaròs comenzó encadenando dos importantes victorias en el MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana (la prueba española que inauguró la temporada) y en el Eco Rallye de Portugal, pero el de Praga respondió ganando también la cita de su país (donde condujo por primera vez el Inster tras varias temporadas al volante de un Kona) y repitiendo después en Eslovenia, Lituania y Letonia. Gracias a ello, ambos lideran con autoridad la clasificación provisional del campeonato, con una ligera ventaja para el piloto de Praga sobre el castellonense, que no participó en las dos últimas.

Hyundai Inster ‘FIA Eco Rally Cup’, así es la pequeña hormiga atómica que domina los Eco Rallyes internacionales / Hyundai

Técnicamente, el Inster que Aicart utiliza en los eco rallyes es prácticamente idéntico al que cualquier conductor puede comprar en cualquier concesionario oficial Hyundai. Sus principales y casi únicas diferencias radican en la vistosa decoración ‘de carreras’ que propicia la presencia de los logos de todos los patrocinadores del equipo y en la presencia del conjunto de dispositivos electrónicos que el propio piloto y, sobre todo, su copiloto Javier Herrera utilizan para poder controlar las medias de velocidad que deben de mantener en cada uno de los tramos de regularidad que conforman este tipo de competiciones.

El Inster de Aicart, en concreto, es el más potente y equipado de la gama, con 115 caballos de potencia, una batería de 49 kWh y el acabado Tecno, el más completo de los tres disponibles, sobre el que el vinarocense solo ha realizado pequeños ajustes en materia de neumáticos. El resto del vehículo es idéntico al de cualquier otro Inster.

Sus principales y casi únicas diferencias radican en la presencia del conjunto de dispositivos electrónicos que el propio piloto y su copiloto Javier Herrera utilizan para poder controlar las medias de velocidad / Hyundai

“Después de varios años compitiendo con el Kona, que nos permitió encadenar cuatro títulos de campeones de España, este año decidimos optar por el Inster, que transmite una agilidad y una ligereza espectaculares”, reconoce Aicart. “Junto con la eficiencia esas son, sin duda, sus principales virtudes, dos cualidades que vienen muy bien en zonas viradas y estrechas como las que muchas veces nos encontramos en los eco rallyes. Lo probamos a finales del año pasado, nos pareció un coche muy equilibrado y decidimos junto con Hyundai España utilizarlo esta temporada”.

Aicart y Herrera, dos tetracampeones de España que buscan su primer título internacional

José Manuel Pérez Aicart es lo que podríamos describir como un piloto multidisciplinar. Y es que tras completar una larga y fructífera trayectoria deportiva en los circuitos, acumulando innumerables victorias en karting, Fórmula 3, en las ya desaparecidas World Series, los GT y hasta en algunos certámenes monomarca de primer nivel como la Supercopa Seat León, en 2017 descubrió los eco rallyes por casualidad junto a su copiloto, el también castellonense Javier Herrera. Desde entonces su evolución en esta disciplina automovilística tan distinta de las anteriores ha sido imparable y les ha llevado a encadenar cuatro títulos nacionales en la categoría de coches eléctricos, defendiendo siempre los colores de Hyundai.

Aicart y Herrera, dos tetracampeones de España que buscan su primer título internacional / Hyundai

Sus planes para la presente campaña pasaban por sumar un quinto entorchado español y probar suerte en la Iberian Eco Rally Challenge, un minicampeonato que incluye las cuatro citas del certamen de la FIA que se disputan entre España y Portugal. Sin embargo, tras las dos victorias conquistadas en las dos primeras pruebas del año se animaron a ampliar su calendario para luchar por el título internacional absoluto.

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De momento, marchan segundos a espaldas de Michal Zdarsky y Jakub Nabelek, pero las dos próximas carreras en Escocia y China serán determinantes en el desenlace de un campeonato que tendrá su colofón en Italia a finales de octubre. Y mientras tanto, dominan con autoridad el campeonato de España, después de imponerse en las tres pruebas disputadas.