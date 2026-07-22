Volkswagen estrena una nueva tecnología híbrida que debuta en los Golf y T-Roc

Volkswagen da un paso más en su estrategia de electrificación con el lanzamiento de una nueva tecnología híbrida que llena el hueco entre los microhíbridos eTSI y los híbridos enchufables eHybrid. Los primeros modelos en estrenar este motor son el Golf y el T-Roc, por el momento con una potencia combinada de 170 CV.

Hasta ahora, la oferta electrificada de Volkswagen se apoyaba en los motores eTSI con hibridación ligera de 48 voltios, los híbridos enchufables eHybrid y la familia de eléctricos ID. Sin embargo, faltaba una alternativa muy utilizada por otros fabricantes que está entre las favoritas de los conductores españoles, ya que permite obtener la etiqueta Eco de la DGT sin depender de un enchufe.

Esta nueva mecánica se apoya en un sistema híbrido autorrecargable que combina un motor de gasolina 1.5 TSI evo2, dos motores eléctricos y una batería de 1,6 kWh. Toda la energía eléctrica se obtiene durante la conducción gracias a la frenada regenerativa y al propio funcionamiento del motor térmico, por lo que el conductor nunca tiene que conectar el coche a un punto de carga.

Volkswagen asegura una bajada de consumo de hasta el 35%

Volkswagen asegura que este sistema está pensado especialmente para mejorar la eficiencia en ciudad y en recorridos urbanos. En estas situaciones, el vehículo puede desplazarse únicamente con el motor eléctrico durante buena parte del trayecto o utilizarlo para asistir al motor de gasolina en las aceleraciones y las arrancadas, reduciendo el consumo y las emisiones.

El Golf y el T-Roc estrenan este motor. / Volkswagen

Según los datos de la marca, el nuevo Golf Hybrid consume entre un 10% y un 15% menos que el actual Golf equipado con el motor 1.5 eTSI de 150 CV, mientras que en conducción urbana la mejora puede alcanzar hasta un 35%. Además de ser más eficiente, el nuevo sistema desarrolla 170 CV y 309 Nm de par, suficientes para acelerar de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos.

El funcionamiento del sistema es capaz de cambiar automáticamente según las condiciones de conducción. A baja velocidad puede mover el vehículo únicamente con electricidad, en otras situaciones el motor de gasolina actúa como generador para producir energía y alimentar el sistema eléctrico y, cuando aumenta la velocidad, ambos motores trabajan conjuntamente para ofrecer el mejor equilibrio entre prestaciones y consumo.

Volkswagen también ha previsto tres programas de conducción. El modo Eco prioriza la eficiencia y limita la potencia disponible, Comfort ofrece todo el rendimiento del sistema para un uso cotidiano y Sport busca una respuesta más inmediata aprovechando el apoyo del motor eléctrico.

Precio de los nuevos volkswagen híbridos

Los primeros modelos en incorporar esta tecnología serán el Golf Hybrid y el T-Roc Hybrid, cuyas preventas ya han comenzado en Alemania. El Golf homologa un consumo de entre 4,6 y 5,1 l/100 km, mientras que el T-Roc se sitúa entre 5,0 y 5,6 l/100 km, según el ciclo WLTP. También hay precios, de momento para el mercado alemán: el Golf Hybrid R-Line parte de 41.400 euros, mientras que el T-Roc Hybrid Style comienza en 44.470 euros.

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El sistema cambia automáticamente según la necesidad de energía del coche. / Volkswagen

Más adelante, a este motor híbrido se unirá otra versión más potente de la que todavía no hay detalles técnicos y se espera que esta opción full hybrid llegue a más modelos del catálogo de Volkswagen.