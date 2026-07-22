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Plan Auto+

El sector celebra la llegada del Plan Auto+, aunque asume que falta dar un paso más

El esperado plan de ayudas a la adquisición de vehículos electrificados ya está operativo, a falta de que se publique el Real Decreto en el BOE.

La renovación del parque automovilístico es uno de los principales retos según las principales asociaciones del sector.

La renovación del parque automovilístico es uno de los principales retos según las principales asociaciones del sector. / Freepik

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Andrea Gil Modrego

Andrea Gil Modrego

Zaragoza
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El Plan Auto+ llega después de varios meses de espera. Con la activación de las ayudas a la adquisición de vehículos electrificados, el sector respira con algo de alivio, pero con todavía con ciertos requerimientos. En general, la activación del Plan Auto+ ha levantado reacciones positivas entre los diferentes agentes del sector automovilístico, pero para todos ellos falta algo que complete la línea de ayudas e impulse de manera integral la renovación del parque automovilístico español.

Empezando por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), que considera que las ayudas deberían extenderse al transporte profesional y no quedarse solo en los conductores particulares. En concreto, pide un programa específico para impulsar la renovación del vehículo industrial y pesado, un segmento en el que la transición hacia tecnologías de cero emisiones afronta mayores dificultades por el coste de los vehículos, la necesidad de infraestructura de recarga y las particularidades de uso.

No obstante, Anfac considera el Plan Auto+ "un paso fundamental" para facilitar el acceso de los consumidores a vehículos electrificados y avanzar en los objetivos de descarbonización del transporte. En esa línea se mueve la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam), que considera el nuevo Plan Auto+ un mecanismo necesario para incentivar la compra de vehículos electrificados y aportar estabilidad al mercado. La aprobación ayuda a que los compradores y las empresas ganen certeza a la hora de apostar por este tipo de vehículos.

Centrarse en renovar el parque y no discriminar por tecnologías

Eso sí, para Ganvam faltan medidas más amplias que acompañen esta línea de incentivos y que impulsen la retirada de vehículos antiguos y contaminantes. Para ello, piden incentivos ligados al achatarramiento y una estrategia global que tenga en cuenta tanto los vehículos nuevos como el mercado de ocasión y las necesidades de los compradores particulares y profesionales.

La Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) también reclama un plan nacional de renovación del parque que facilite la retirada de los vehículos más antiguos y contaminantes. A su juicio, las ayudas no deberían centrarse únicamente en tecnologías concretas, sino también en acelerar la sustitución de los coches con más años por modelos más seguros y eficientes. El principal reto del mercado español sigue siendo el envejecimiento del parque automovilístico, uno de los más envejecidos de Europa.

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Faconauto valora especialmente que el programa vuelva a incluir incentivos directos a la compra y en su opinión aporta estabilidad y puede ayudar a recuperar la demanda de vehículos electrificados. No obstante, desde los concesionarios también consideran que el plan debería tener un alcance mayor que también incluya el vehículo industrial y pesado.

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