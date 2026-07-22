El sector celebra la llegada del Plan Auto+, aunque asume que falta dar un paso más

El Plan Auto+ llega después de varios meses de espera. Con la activación de las ayudas a la adquisición de vehículos electrificados, el sector respira con algo de alivio, pero con todavía con ciertos requerimientos. En general, la activación del Plan Auto+ ha levantado reacciones positivas entre los diferentes agentes del sector automovilístico, pero para todos ellos falta algo que complete la línea de ayudas e impulse de manera integral la renovación del parque automovilístico español.

Empezando por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), que considera que las ayudas deberían extenderse al transporte profesional y no quedarse solo en los conductores particulares. En concreto, pide un programa específico para impulsar la renovación del vehículo industrial y pesado, un segmento en el que la transición hacia tecnologías de cero emisiones afronta mayores dificultades por el coste de los vehículos, la necesidad de infraestructura de recarga y las particularidades de uso.

No obstante, Anfac considera el Plan Auto+ "un paso fundamental" para facilitar el acceso de los consumidores a vehículos electrificados y avanzar en los objetivos de descarbonización del transporte. En esa línea se mueve la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam), que considera el nuevo Plan Auto+ un mecanismo necesario para incentivar la compra de vehículos electrificados y aportar estabilidad al mercado. La aprobación ayuda a que los compradores y las empresas ganen certeza a la hora de apostar por este tipo de vehículos.

Centrarse en renovar el parque y no discriminar por tecnologías

Eso sí, para Ganvam faltan medidas más amplias que acompañen esta línea de incentivos y que impulsen la retirada de vehículos antiguos y contaminantes. Para ello, piden incentivos ligados al achatarramiento y una estrategia global que tenga en cuenta tanto los vehículos nuevos como el mercado de ocasión y las necesidades de los compradores particulares y profesionales.

La Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) también reclama un plan nacional de renovación del parque que facilite la retirada de los vehículos más antiguos y contaminantes. A su juicio, las ayudas no deberían centrarse únicamente en tecnologías concretas, sino también en acelerar la sustitución de los coches con más años por modelos más seguros y eficientes. El principal reto del mercado español sigue siendo el envejecimiento del parque automovilístico, uno de los más envejecidos de Europa.

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Faconauto valora especialmente que el programa vuelva a incluir incentivos directos a la compra y en su opinión aporta estabilidad y puede ayudar a recuperar la demanda de vehículos electrificados. No obstante, desde los concesionarios también consideran que el plan debería tener un alcance mayor que también incluya el vehículo industrial y pesado.