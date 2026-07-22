El nuevo Freelander 8 ya está en los concesionarios chinos y hay fotos de su interior

La unión entre el grupo chino Chery Auto y Jaguar Land Rover ha resucitado el nombre de Freelander, no como coche sino como marca. El primer modelo de esta nueva era será el Freelander 8, que pudimos ver en el Salón de Pekín de este año, y que ya está disponible en los concesionarios chinos.

Antes de salir a la venta, ya que su lanzamiento según los medios chinos está previsto para esta segunda mitad de 2026, las primeras unidades del Freelander 8 han llegado a varios puntos de venta repartidos por China para ser expuestos. Además, la marca ha preparado un roadshow que recorrerá 30 ciudades diferentes del país para dar a conocer el nuevo modelo.

El Freelander 8 será eléctrico de autonomía extendida

Cabe recordar que Chery Auto es quien ha adquirido el nombre comercial Freelander y que, por su parte, JLR será la encargada de la parte del diseño, mientras que la mecánica y la plataforma corre a cuenta del grupo chino. Así, el Freelander 8 se levanta sobre una de las plataformas específicas para vehículos electrificados de Chery, la TX1, y lo más probable es que la primer versión de este modelo sea eléctrico de rango extendido (REEV).

Freelander 8 durante su presentación durante el Salón de Pekín. / Chery

Chery Auto ha publicado en uno de sus perfiles en redes sociales chinas fotos del interior del Freelander 8, un detalle que todavía faltaba por ver. Las imágenes confirman lo esperado: un coche con aspecto robusto por fuera y un alto nivel tecnológico por dentro.

Hay dos pantallas, una tipo head-up display y otra para el infoentretenimiento. / Chery Auto

Un salpicadero digital, con una consola central flotante y una gran pantalla a modo de HUD que va casi de lado a lado del coche con 46,3 pulgadas dan la personalidad a este Freelander 8. Hay pocos botones físicos debajo de la pantalla principal y los asientos, por lo que parece, contarán con funciones como masaje, reposapiés... La configuración, en tres filas, es de 2+2+2. La tecnología también seguirá con un sistema multimedia de nueva generación, chip Qualcomm Snapdragon y sistema operativo inteligente, con asistentes a la conducción desarrollados por Huawei y sensores LiDAR.

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¿Se venderá Freelander en Europa?

Por el momento, el Freelander 8 tiene que empezar a venderse en China, algo que parece ser inminente. Sobre la llegada a Europa de este coche y marca todavía no hay nada confirmado, aunque tal y como especificaron JLR y Chery Auto en la presentación oficial del proyecto, Freelander nace como una marca global y no exclusiva del mercado chino y Europa es uno de los mercados en los que se comercializará.