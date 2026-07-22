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Kia potencia el EV2 con más de 440 km de autonomía y una versión Black-Line

El SUV compacto eléctrico suma una batería de mayor capacidad, inicia su producción en Europa y estrena acabados pensados para cada tipo de conductor

Kia potencia el EV2 con más de 440 km de autonomía y una versión Black-Line

Kia potencia el EV2 con más de 440 km de autonomía y una versión Black-Line / KIA

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Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
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Comprar un coche eléctrico accesible ya no significa renunciar al diseño ni a los viajes largos. Kia ha completado la gama de su modelo compacto con el lanzamiento del nuevo Kia EV2 Black-Line, una variante que llega acompañada de una batería de mayor capacidad y del acabado deportivo GT-Line.

La producción de estas nuevas versiones arranca hoy mismo en la planta europea de Kia en Žilina (Eslovaquia), asegurando una fabricación de proximidad y menor impacto logístico.

Kia EV2 GT-line

Kia EV2 GT-line / KIA

Hasta 444 km de recorrido

Aunque el EV2 debutó tras el Salón del Automóvil de Bruselas de 2026 con una batería estándar (315 km de autonomía), la gran novedad es la llegada del paquete de baterías de 61 kWh.

Esta mejora transforma al EV2 en un vehículo totalmente preparado para ser el coche principal de la casa:

  • Autonomía ampliada: Permite recorrer hasta 444 km con una sola carga.
  • Carga rápida: En estaciones de corriente continua, recarga del 10% al 80% en aproximadamente 30 minutos.
  • Pruebas en mundo real: En los prestigiosos test independientes NAF El Prix (con pruebas extremas de invierno y verano), el EV2 logró los mejores resultados de conservación y eficiencia de batería.
Interior del EV2 GT-line

Interior del EV2 GT-line / KIA

Dos estilos con personalidad propia

Kia introduce dos acabados superiores equipados de serie con la batería de 61 kWh y llantas de 19 pulgadas:

Por una parte, el EV2 Black-Line está diseñado para quienes buscan un aspecto atrevido y premium, destacando por sus insignias en negro, molduras exteriores en negro brillante, llantas oscuras y opción de techo bitono. En el interior incluye tonos gris oscuro, equipo de sonido Harman/Kardon y asistentes avanzados de conducción de serie.

El EV2 GT-Line está pensado para los amantes de las sensaciones deportivas, contando con detalles del color de la carrocería, volante de tres radios, pedales metálicos y extras opcionales como asientos ventilados con memoria o la tecnología Digital Key 2.0 para abrir el coche con el móvil.

Practicidad interior y confort de categoría superior

A pesar de ser un SUV del segmento B, el Kia EV2 exprime el espacio interior gracias a sus asientos traseros deslizantes y reclinables, además de un maletero que alcanza hasta los 403 litros.

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Con tecnología de triple pantalla, actualizaciones de software remotas (OTA) y acceso a más de un millón de puntos de carga en Europa mediante Kia Charge, la gama EV2 se consolida como una de las alternativas eléctricas más completas y versátiles del mercado.

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