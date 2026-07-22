Cómo funcionan las ayudas del Plan Auto+ para motos y cuadriciclos eléctricos

Las motocicletas y los cuadriciclos eléctricos también pueden ser sujeto para recibir las ayudas del Plan Auto+. En este caso y como es lógico imaginar, solo las opciones 100% eléctricas son susceptibles de recibir la ayuda correspondiente que, en este caso, también se entrega por franjas según los criterios que se cumplan.

Porque sí, en el caso de estos vehículos también se aplica el requisito de fabricación europea exigido para los coches eléctricos, PHEV y de hidrógeno. Las motos eléctricas que pueden optar a las ayudas son las de categoría L3e, L4e y L5e. Los cuadriciclos son los L6e y L7e.

Por un lado, las motos deben superar los 45 km/h de velocidad máxima, tener una potencia nominal igual o superior a 3 kW y una autonomía que supere los 70 kilómetros. Por otro lado, los cuadriciclos ligeros (L6e) no pueden superar una potencia de 4 kW ni una velocidad de 45 km/h, mientras que los L7e solo deben respetar los criterios de masa.

A las motos eléctricas les corresponde una ayuda total de 1.100 euros, mientras que pare los cuadriciclos pueden recibir un máximo de 1.500 euros. Otra diferencia bastante importante es el requisito del precio. Las motos que quieran optar a la ayuda del Plan Auto+ no pueden costar más de 10.000 euros (antes de impuestos) y, en cambio, para los cuadriciclos no hay límite de precio fijado.

El 100% de las ayudas, si están fabricados en Europa

Así las cosas, las motos y cuadriciclos que puedan beneficiarse del Plan Auto+ recibirán un 50% del total de la ayuda por ser eléctricos y el 25% que se asigna por cumplir con el precio (y es que, por ejemplo, en el caso de las motos ni siquieran pueden optar a las ayudas si superan los 10.000 euros).

El 25% restante para poder conseguir el total de las ayudas (1.100 y 1.500 euros para cada tipología de vehículos) corresponde al criterio europeo que también se aplica en los turismos y los comerciales ligeros. Así, si la moto o el cuadriciclo se ensambla en Europa, se sumará un 15% al 75% ya conseguido y si la batería y celdas está fabricada y ensamblada en Europa, se añadiría el último 10%

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Por ejemplo, una moto recibiría una ayuda a la compra de 825 euros, a los que sumaría 275 euros de cumplir con todo el criterio europeo. En el caso de los cuadriciclos, recibirían 1.125 euros por los dos primeros requisitos; sumarían 225 euros por fabricación europea y 150 euros si la batería también está en la UE.