Curiosidades
Así es el coche de Mikel Oyarzabal, valorado en más de 90.000 euros
El jugador de la Selección Española se aleja de los extravagantes superdeportivos tradicionales para aportar por uno de los compactos más prestacionales del mercado
Sofía Aladro
Ferrari, Lamborghini o Mclaren son algunas de las marcas de coches que a menudo más usar los futbolistas, que se han ganado la fama de ser unos fanáticos de los coches superdeportivos. Pero no todos eligen el mismo camino, y Mikel Oyarzábal es uno de ellos. El jugador de la Selección Española y delantero de la Real Sociedad se desplaza en un “modesto” (dentro del estándar futbolístico) Mercedes que no llama tanto la atención como otros de los supercoches que tienen sus compañeros de Selección.
Potencia de un superdeportivo en formato compacto
El vehículo elegido por el internacional español es un Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+, uno de los contactos deportivos más radicales que ha fabricado la firma alemana. Este modelo logra combinar la practicidad y dimensiones contenidas de un Clase A con una mecánica asombrosa. Bajó el capó se encuentra un motor de gasolina 2.0 turbo de cuatro cilindros que desarrolla 421 CV y 500 Nm de par, cifras que durante años lo situaron como el motor de cuatro cilindros de producción más potente del planeta.
Gracias a este corazón mecánico, el coche acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 3,9 segundos y fija su velocidad máxima en 270 km/h con el paquete AMG Driver’s Package. Estas especificaciones sitúan su rendimiento a la altura de modelos de Porsche o Ferrari. Por lo que Oyarzábal, aunque no guarde un hipercoche convencional en su garaje, sí dispone de un coche de prestaciones equivalentes pero con la versatilidad de sus cinco puertas.
Tecnología para el día a día
Más allá de sus fríos números, la dinámica de la conducción es el punto fuerte de este modelo. Cuenta con tracción total para optimizar agarre, suspensión adaptativa AMG, dirección deportiva y múltiples modos de ajuste que le permiten alternar entre un comportamiento cómodo en un entorno urbano o una respuesta radical en circuito. Además, integra el sistema AMG Drift para una conducción deportiva en entornos controlados, todo ello complementado por un habitáculo tecnológico con sistema MBUX, acabados en fibra de carbono y una carrocería de 4,45 metros con 370 litros de maletero.
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