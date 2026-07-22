Los cambios en las fábricas en España frenan la producción de vehículos y las exportaciones en junio

En el mes de junio han caído tanto la producción de vehículos en España como las exportaciones hacia el extranjero. El principal motivo ha sido la adaptación de las líneas de producción de varias fábricas a los nuevos modelos electrificados, un cambio que frena el volumen total de unidades que acaban saliendo al mercado. Por ejemplo, Seat en Martorell, Volkswagen en Navarra, las plantas de Stellantis en Zaragoza y Madrid o la de Mercedes-Benz en Vitoria.

Viendo los números, la producción en junio ha caído en la comparativa interanual un 4,9%, con un total de 205.142 vehículos. Los resultados de los últimos meses afectan al acumulado anual, que registra 1.199.542 unidades producidas, con un descenso del 1,7% que en el mismo periodo de 2025.

Los vehículos industriales lideran la caída de la producción mensual con 7,2 puntos porcentuales en negativo, mientras que los turismos bajan un 4,3%. En el acumulado anual, los vehículos comerciales e industriales consiguen mantenerse a flote con un crecimiento del 0,8%, mientras que los turismos acumulan una caída del 2,4%.

Los híbridos sostienen la producción y crecen los eléctricos

Los vehículos alternativos (gas natural, híbridos convencionales, híbridos enchufables y eléctricos) ganan presencia en la producción, con un total de 97.628 unidades en junio, un 24,9% más que el mismo mes del año pasado, con una cuota del 47,6% sobre la producción total del mes, impulsados principalmente por el avance de los híbridos convencionales.

El acumulado del año alcanza los 523.863 vehículos alternativos, un 12,7% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un 43,7% de la cuota de fabricación. Los vehículos híbridos sostienen la producción en el acumulado del año con una cuota del 32,6%.

Se duplica la producción de eléctricos este mes, un 104,9% con 14.835 unidades, que ya acumulan una cuota productiva del 4,7%; mientras que los híbridos enchufables retroceden un 25,6% (9.570 unidades).

Cae ligeramente la demanda europea

Mirando hacia las exportaciones, la menor demanda europea es otro de los motivos por los que también baja la producción de vehículos en España. El sexto mes del año cerró con una bajada general del 9,6% respecto al mismo mes de 2025, con un total de 165.755 vehículos enviados fuera de España. El acumulado de este medio año registra también un descenso, del 3,3%, con 1.010.938 unidades exportadas.

Europa, principal destino de los vehículos producidos en España, acumula un 91,9% de las exportaciones en junio tras caer un 0,7%. Le siguen África, con un 0,5% de las exportaciones; América, con 0,2% y Asia, con 0,1%.

Francia es el país que más vehículos 'made in Spain' compra, con 30.044 unidades, pese a un descenso del 10,9% en el mes. Le siguen Alemania, con 29.728 unidades (-0,1%), y Reino Unido, con 20.206 unidades, un 20,8% menos. Menos en Alemania, la caída en Francia y Reino Unido de las exportaciones lastran los resultados. No obstante, el país que presenta un mayor retroceso es Turquía, con una caída de casi el 35%.

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Eso no quiere decir que no haya países en los que los vehículos exportados desde España no ganen presencia. En este mes de junio, Polonia (6.108 unidades, +39,5%), Bélgica (3.325 unidades, +5,3%) y Austria (4.160 unidades, +2,3%) han liderado el crecimiento de las exportaciones.