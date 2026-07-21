Repostar será más caro este verano, pero con esta alternativa podrás ahorrar en cada viaje

Llenar el depósito vuelve a ser más caro este verano tras el incremento del coste de los carburantes. En algunos casos, el gasto por repostar puede situarse entre 15 y 20 euros por encima de meses anteriores, en función del vehículo y el tipo de combustible.

Coincidiendo con el aumento de los desplazamientos vacacionales, muchos conductores buscan fórmulas para reducir el coste de los viajes a la playa, al pueblo, festivales o escapadas de fin de semana, por lo que hoy te traemos un pequeño “truco” que podría ayudarte.

La opción del coche compartido

En este contexto de ahorro, el coche compartido gana protagonismo como una alternativa para optimizar los desplazamientos, especialmente en trayectos en los que coinciden varias personas con destinos similares. Este modelo de movilidad permite aprovechar plazas vacías en los vehículos y repartir los gastos del viaje entre los ocupantes. Según datos de la DGT, entre el 80% y el 85% de los vehículos que circulan transportan únicamente a una persona, una realidad que incrementa la congestión, el consumo energético y las emisiones.

Cada verano se repite la misma situación: personas que se desplazan a los mismos destinos, en horarios similares, pero en vehículos distintos. El coche compartido se consolida como una alternativa para optimizar estos trayectos, especialmente en periodos de ocio, al permitir aprovechar plazas libres y repartir los gastos del viaje entre los ocupantes.

Una experiencia de coche compartido más flexible y guiada

El coche compartido multiplica la eficiencia de los desplazamientos, con una ocupación media cercana a las cuatro personas por vehículo, frente a las 1,7 del coche privado en España. Esta diferencia refleja una tendencia al alza en el uso del car-sharing, impulsada por la posibilidad de adaptar los viajes al origen, destino y horarios de cada usuario. En este sentido, el valor de este modelo no reside únicamente en el ahorro, sino también en la forma en la que se organiza la experiencia del viaje.

En este escenario, la startup española WAIIS ha lanzado una nueva función de ‘viajes puntuales’, pensada para que dos o más personas que van al mismo destino puedan viajar juntas, reducir costes y evitar coches innecesarios en carretera.

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Compartir coche reduce los costes de desplazamiento entre un 30% y un 60% por trayecto en comparación con viajar solo. Este ahorro se debe principalmente al combustible, así como también a los peajes y el aparcamiento, por lo que ya sabes, si este verano quieres ahorrar un poco de dinero en tus viajes, el car-sharing es la alternativa que estás buscando.