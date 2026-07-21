El renting de vehículos rompe récords en España: particulares y autónomos impulsan un modelo más sostenible

El renting de vehículos en España vive un momento dulce y ha dejado de ser una opción exclusiva de las grandes multinacionales. Las necesidades de movilidad están cambiando y los ciudadanos buscan fórmulas más flexibles.

Según los datos presentados por la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) correspondientes a la primera mitad de 2026, el sector ha superado la histórica barrera del millón de coches en las carreteras, alcanzando un parque total de 1.063.492 unidades (un 8,04% más que el año anterior).

Autónomos y particulares: los nuevos motores del cambio

Durante años se asoció el alquiler a largo plazo con grandes flotas corporativas. Sin embargo, en esta primera mitad del año, las personas físicas (que engloban a los conductores particulares y a los autónomos) han sido las grandes protagonistas del crecimiento del sector.

Los datos reflejan un cambio de mentalidad en el usuario de a pie:

El parque de vehículos de particulares y autónomos aumentó un 11,23% , sumando más de 15.200 vehículos al mercado.

aumentó un , sumando más de 15.200 vehículos al mercado. El número de clientes en esta categoría creció un 11,13% , lo que significa que más de 14.400 nuevos conductores optaron por esta modalidad en solo seis meses.

creció un , lo que significa que más de 14.400 nuevos conductores optaron por esta modalidad en solo seis meses. Este grupo ya representa el 14,17% del parque total de renting en nuestro país.

A pesar de este empuje, las grandes empresas siguen manteniendo el liderazgo en volumen, acaparando el 45,14% del mercado total, seguidas por las pequeñas empresas (de 1 a 4 vehículos), que representan un 22,94%.

Cifras de negocio que demuestran solidez

El dinamismo del sector no solo se nota en las calles, sino también en los balances financieros. La confianza de los usuarios ha impulsado todas las variables económicas del renting en este semestre:

Facturación: El sector alcanzó los 4.873,76 millones de euros , registrando una subida del 8,47% en comparación con el mismo periodo de 2025.

El sector alcanzó los , registrando una subida del 8,47% en comparación con el mismo periodo de 2025. Volumen de clientes: Ya son 288.618 los clientes totales que confían en el renting en España, un 8,86% más.

Ya son totales que confían en el renting en España, un 8,86% más. Inversión en compra: Las compañías de renting destinaron 5.082 millones de euros a adquirir vehículos nuevos, lo que supone un fuerte incremento del 20,56%.

Las compañías de renting destinaron a adquirir vehículos nuevos, lo que supone un fuerte incremento del 20,56%. Peso en el mercado: El renting es una fuerza tractora del motor en España; el 26,69% de los vehículos matriculados en el país pertenecen a este sector.

La punta de lanza de la transición verde y el sello 'Made in Spain'

El renting está jugando un papel crucial en la renovación del parque automovilístico español con contratos que suelen durar una media de 48 meses (47,97 meses exactamente). Esto permite introducir de forma constante tecnologías más limpias y seguras en las carreteras.

Hoy en día, el 58,14% de los vehículos matriculados por el renting utilizan energías alternativas (eléctricos, híbridos, gas o hidrógeno), un salto notable frente al 51,43% del año pasado. De hecho, el sector ya cuenta con 160.797 coches electrificados en circulación, de los cuales 58.079 son eléctricos puros (BEV).

Además, el compromiso del sector con la economía local es evidente. El 28,48% de los coches matriculados por las empresas de renting salieron directamente de una fábrica instalada en suelo español. Se trata de una cifra muy superior al 21,59% que registra el resto del mercado automovilístico nacional sin contar al renting.

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En palabras de José-Martín Castro Acebes, presidente de la AER, estos resultados demuestran que el renting se ha consolidado como un "actor principal de la nueva movilidad". Ya no es solo una alternativa financiera para unos pocos, sino una solución cotidiana y eficiente para avanzar hacia un transporte nacional más seguro y sostenible.