La personalización forma parte del ADN de Harley-Davidson. Mucho antes de que la palabra custom se popularizara, los propietarios de la marca ya modificaban sus motos para hacerlas únicas. Esa filosofía vuelve a ponerse de manifiesto con el Creators Custom Clash, un concurso europeo impulsado por Harley-Davidson que reúne a concesionarios oficiales y creadores de contenido de diferentes países con un objetivo común: reinterpretar una motocicleta de serie y convertirla en una pieza exclusiva capaz de conquistar tanto al jurado como al público.

Nómada, la Harley-Davidson española que quiere conquistar Europa / Harley-Davidson

España estará representada por Espacio Harley-Davidson Barcelona, que ha unido fuerzas con el creador de contenido Javier Gallardo para dar forma a Nómada, una preparación realizada sobre la base de una Harley-Davidson Low Rider S. El resultado no busca romper con la tradición de la marca, sino reinterpretarla desde una mirada contemporánea. La idea era crear una moto que evocara el espíritu de las grandes chopper clásicas, pero adaptada a las exigencias y la tecnología actuales.

Detrás del proyecto se encuentran Javier Gallardo y Jorge del Olmo, quienes partieron de una premisa muy concreta: diseñar una motocicleta para quienes entienden el viaje como parte de la experiencia. El propio nombre, Nómada, resume esa filosofía. No se trata de una moto concebida para recorrer un puerto de montaña a ritmo alegre ni para exhibirse únicamente en una concentración. Su razón de ser es conducir durante horas, enlazar carreteras y disfrutar del paisaje sin prisas.

Visualmente, la transformación resulta evidente desde el primer vistazo. La dirección aumenta su inclinación seis grados para adelantar la rueda delantera y permitir la instalación de unas barras de mayor longitud. Ese cambio modifica completamente la silueta de la Low Rider S y le otorga una presencia mucho más estilizada y poderosa, muy cercana a las grandes chopper americanas de los años setenta, aunque sin renunciar a una ergonomía pensada para viajar con comodidad.

Nómada, la Harley-Davidson española que quiere conquistar Europa / Harley-Davidson

Las llantas multirradio Mammoth refuerzan esa personalidad clásica, mientras que los escapes Jekill & Hyde aportan uno de los detalles más interesantes de la preparación. Gracias a su sistema de cambio de sonido, permiten combinar el carácter de una Harley tradicional con la versatilidad que ofrecen las soluciones técnicas actuales. Es precisamente ese equilibrio entre pasado y presente el que define toda la moto.

La pintura también desempeña un papel protagonista. Lejos de optar por un acabado minimalista, Espacio Harley ha recuperado el lenguaje gráfico de la década de los setenta. El naranja, el blanco y el negro, colores históricos de Harley-Davidson, se combinan con pigmentos metalizados que cambian de intensidad cuando reciben la luz del sol. Incluso el diseño de las letras recuerda a aquella época dorada del motociclismo estadounidense, reforzando el carácter nostálgico de la preparación sin caer en la simple réplica.

Pero más allá de las piezas especiales o del trabajo de pintura, lo realmente interesante de Nómada es el concepto que transmite. Sus creadores explican que la inspiración nació pensando en una persona joven apasionada por los vehículos clásicos y por viajar, alguien que entiende que conducir una moto también consiste en observar lo que sucede alrededor y disfrutar del camino sin obsesionarse con llegar cuanto antes al destino. Esa idea se percibe en cada una de las decisiones tomadas durante el desarrollo del proyecto.

Nómada, la Harley-Davidson española que quiere conquistar Europa / Harley-Davidson

La preparación española competirá frente a otras cinco propuestas procedentes de Francia, Italia, Reino Unido, Alemania y Países Bajos. Cada una refleja una interpretación diferente del universo Harley-Davidson, desde modelos claramente orientados al rendimiento hasta preparaciones de inspiración scrambler o estéticas radicalmente personalizadas. Esa diversidad convierte al Creators Custom Clash en un escaparate del enorme potencial creativo que sigue existiendo alrededor de la marca estadounidense.

El ganador no dependerá únicamente del criterio de un jurado especializado. Harley-Davidson ha abierto una votación pública en su plataforma digital, donde cualquier aficionado puede descubrir las seis motocicletas participantes y apoyar su favorita hasta el 10 de septiembre. Posteriormente, todas ellas se exhibirán durante la European Bike Week, en Faaker See (Austria), antes de conocerse el nombre del vencedor absoluto del certamen. Como recompensa, el creador ganador conservará la motocicleta personalizada que ha desarrollado.

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Para Espacio Harley-Davidson Barcelona, esta participación supone mucho más que un concurso. Es la oportunidad de demostrar que en España también existe un elevado nivel de diseño, fabricación artesanal y cultura custom. Nómada reúne todos los ingredientes para captar la atención de los aficionados: una estética muy reconocible, una ejecución cuidada y una filosofía de viaje que encaja perfectamente con el espíritu Harley-Davidson.