El método de la siembra: la alerta de la Policía Nacional en redes sobre el robo silencioso en aparcamientos

Los estacionamientos de los centros comerciales y supermercados se han convertido en los puntos más sensibles para los robos al descuido. En ese instante preciso en el que un conductor guarda las bolsas en el maletero o se acomoda en el asiento dejando el bolso en el lugar del copiloto, los ladrones actúan con una rapidez asombrosa. Para concienciar a los ciudadanos, la Policía Nacional ha publicado un vídeo detallado en su cuenta de Tik Tok donde exponen el modus operandi de una de las técnicas más extendidas y efectivas del momento.

Esta maniobra delictiva, conocida como el método de la siembra, es un truco recurrente del que las fuerzas de seguridad alertan de manera constante para evitar que los conductores caigan en la trampa. La clave de esta estafa no es la fuerza física, sino la manipulación psicológica del conductor, a quien consiguen desviar la atención del interior del habitáculo durante unos segundos cruciales que los ladrones aprovechan a la perfección.

La escenificación del engaño explicada paso a paso

El funcionamiento del robo requiere la coordinación de al menos dos delincuentes que seleccionan a su víctima cuando esta acaba de entrar en el vehículo. En el momento en el que el conductor deposita sus objetos de valor en el asiento del pasajero, uno de los ladrones se aproxima a la ventanilla para avisarle de forma insistente de que se le han caído unas monedas al suelo junto a la rueda trasera. La víctima, al creer que el dinero es suyo, se baja del coche o se asoma para recogerlo, cayendo directamente en el engaño.

Mientras el conductor está distraído buscando las monedas en el suelo, un cómplice oculto en el flanco opuesto del vehículo abre de manera silenciosa la puerta del copiloto para llevarse el bolso, el teléfono móvil o cualquier objeto de valor que haya quedado a la vista. Todo este proceso ocurre en cuestión de segundos y sin hacer ningún ruido, lo que provoca que la víctima no se dé cuenta de la sustracción de sus pertenencias hasta que los delincuentes ya han huido del aparcamiento.

Los consejos fundamentales de la Policía para neutralizar a los ladrones

Para evitar convertirse en la próxima víctima de esta técnica de la siembra, los agentes insisten en un hábito tan sencillo como eficaz que consiste en bloquear los pestillos de las puertas y subir las ventanillas nada más subir al vehículo. Este pequeño gesto, que la mayoría de los usuarios pasa por alto mientras se acomoda o arranca el motor, corta de raíz la posibilidad de que un cómplice pueda abrir las puertas desde el exterior mientras el conductor está distraído con el falso aviso del dinero.

Noticias relacionadas

De igual forma, las autoridades recuerdan la importancia de no dejar jamás carteras, mochilas o teléfonos expuestos sobre los asientos y mantenerlos siempre bajo control directo. Aunque este tipo de robos se asocia habitualmente a la distracción con las monedas en el suelo, los delincuentes adaptan continuamente sus trucos e incluso recurren a objetos cotidianos como cubos de basura para forzar al conductor a bajarse del coche, lo que demuestra que la prevención y el bloqueo del vehículo son nuestras mejores defensas.