El mal estado de los coches dispara el riesgo de sufrir un accidente mortal

La situación económica de muchos hogares y la inflación están afectando directamente a la seguridad en las carreteras españolas. En los últimos cinco años, el precio de las reparaciones en los talleres ha subido un 22%, un incremento que, sumado a que los coches en España tienen ya una edad media de 14,5 años, está haciendo que muchos conductores retrasen las revisiones obligatorias y el mantenimiento básico de sus vehículos.

Esta falta de atención a los vehículos tiene consecuencias fatales en caso de siniestro. Según los expertos, un mantenimiento deficiente multiplica por cinco el riesgo de morir en un accidente de tráfico, una cifra que se vuelve especialmente peligrosa cuando los fallos se encuentran en elementos clave para la seguridad como son los neumáticos, los frenos, la dirección o los amortiguadores.

El peligro de los coches envejecidos y el aumento de las reparaciones caseras

Los datos demuestran que los coches de más de 15 años implicados en accidentes con víctimas presentan un 70% más de defectos que los vehículos de entre 0 y 4 años. Para intentar ahorrar dinero ante la subida de los precios, unos 2,5 millones de conductores admiten que acuden a mecánicos “pirata” y otro millón y medio afirma que realiza el mantenimiento del coche por su cuenta en casa, sin las garantías de un profesional.

La crisis económica es el motivo principal para el 52% de las personas que deciden no revisar su coche. De hecho, el miedo a la factura del taller ha hecho que el 26% de los automovilistas haya retrasado reparaciones importantes durante el último año, mientras que otro 18% reconoce que ha estado a punto de hacerlo por falta de presupuesto.

El absentismo en las revisiones oficiales también se ha convertido en un problema crónico, a pesar de que las multas por circular con la ITV caducada han aumentado un 51% en la última década. El 22% de los conductores españoles reconoce que ha circulado alguna vez sin las inspección en regla, y cerca de 880.00 personas asumen que mantuvieron esta citación de manera ilegal durante meses o incluso años. Retrasar la cita tiene consecuencias, ya que el índice de suspensos es de solo el 15% para quienes van con tiempo, pero subo al 25% cuando se acude con más de un año de retraso.

Cuando los vehículos van a la inspección y no consiguen pasarla a la primera, la mayoría de los fallos graves detectados por los técnicos se concentran en el sistema de iluminación, que representa el 37% de los defectos. A esto le siguen los problemas detectados en el motor y la transmisión con un 19%, los fallos en los frenos con un 12%, los defectos en los ejes y las ruedas con un 9%, y finalmente los problemas en la dirección con un 4%.

El descuido de los conductores y las diferencias entre regiones

A todo esto se suma un preocupante desconocimiento técnico por parte de los propios usuarios en su día a día. Casi la mitad de los conductores españoles no revisa nunca el nivel del líquido refrigerante, el 24% no sabe cómo mirar el nivel de aceite y cerca de 4,8 millones de personas admiten que desconocen cuál es la presión correcta de sus neumáticos. Además, unos 11 millones de automovilistas reconocen que han conducido con algún testigo de avería encendido en el cuadro de mandos.

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El comportamiento varía notablemente según la zona de España. Asturias es la comunidad autónoma con mayor tasa de suspensos en la ITV con un 32,4%, seguida de Galicia con un 23,4%, mientras que en el lado opuesto destacan la Comunidad Valenciana con un 10,5% y el País Vasco con un 13,7%. Por otra parte, las regiones donde los conductores descuidan menos el mantenimiento preventivo son Extremadura y la Región de Murcia, donde solo el 23% de los usuarios reconoce que no revisa su coche de forma anual, según refleja el estudio de la Fundación Línea Directa y Centro Zaragoza.