Así ha convertido Bosch un motor V6 de Maserati en un propulsor de hidrógeno con 653 CV

Bosch cree que los motores de combustión todavía tienen mucho que decir en el futuro del automóvil, siempre que cambien el combustible. Para demostrarlo ha desarrollado, junto a Ligier Automotive y Maserati, un prototipo de competición que funciona con hidrógeno y que parte de una idea tan sencilla como ambiciosa: transformar un motor de gasolina ya existente en lugar de diseñar uno completamente nuevo.

El protagonista es el Ligier JS2 RH2, un coche de carreras que utiliza como base el conocido motor V6 biturbo Nettuno de Maserati, un bloque de gasolina de 3.0 litros que ha sido adaptado para funcionar con hidrógeno. El resultado sorprende por sus cifras: desarrolla hasta 653 CV y 880 Nm de par, unas prestaciones propias de un superdeportivo, y ya ha acumulado más de 8.000 kilómetros de pruebas en circuito.

Principales modificaciones del motor y retos

Buena parte del motor original se mantiene: la culata, los turbocompresores e incluso la arquitectura básica apenas han cambiado. Las principales modificaciones se concentran en los pistones, el sistema de encendido, la gestión electrónica y, sobre todo, en un nuevo sistema de inyección directa de hidrógeno desarrollado por Bosch. Gracias a esta tecnología, el combustible se introduce directamente en la cámara de combustión con gran precisión, mejorando el rendimiento y reduciendo las emisiones.

Esquema del Ligier JS2 RH2. / Bosch

Uno de los mayores desafíos del desarrollo de este motor ha sido mantener una combustión estable a más de 7.000 rpm, evitando fenómenos como el preencendido y garantizando la fiabilidad del motor en las exigentes condiciones de la competición. Además, el coche incorpora tres depósitos de fibra de carbono capaces de almacenar hidrógeno a 700 bar y un completo sistema de control y seguridad que supervisa continuamente la presión, la temperatura y posibles fugas. Con toda esta tecnología es difícil imaginar este motor en cualquier coche de calle y gama media, pero el resultado es un paso hacia la reducción de las emisiones de la movilidad más allá de la electrificación.

¿La alternativa a los eléctricos?

Y es que, más allá de las cifras, este prototipo refleja una de las tendencias que empieza a abrirse paso en la industria del automóvil. Aunque el vehículo eléctrico de batería sigue siendo el principal protagonista de la descarbonización, cada vez más fabricantes y proveedores defienden una estrategia multitecnológica y multienergía en la que convivan distintas soluciones. En ese contexto, Bosch quiere demostrar que los motores de combustión todavía pueden tener recorrido si utilizan combustibles como el hidrógeno.

La compañía considera que las carreras son el mejor banco de pruebas para desarrollar este tipo de tecnologías y que los avances conseguidos en sistemas de inyección, gestión electrónica o almacenamiento de hidrógeno podrían trasladarse en el futuro a vehículos de producción. Aun así, el camino no está exento de dificultades: la escasa infraestructura de repostaje, el elevado coste del hidrógeno verde y la competencia del coche eléctrico siguen siendo los principales obstáculos para esta tecnología.

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No obstante, on este proyecto, Bosch pone sobre la mesa otra posible vía para reducir las emisiones aprovechando gran parte de la tecnología que ya existe.