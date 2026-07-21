¿Pueden los coches chinos beneficiarse del Plan Auto+? Sí, con estas condiciones

El Plan Auto+ ya está aquí. Los compradores van a poder disfrutar de las ayudas a la compra de vehículos electrificados o de energías alternativas como antes se hacía con el Plan Moves, aunque cambian algunas de las condiciones que rigen la adjudicación de las subvenciones.

Uno de los matices más relevantes es la toma en consideración de la huella industrial de cada vehículo, es decir, de dónde y cómo se fabrican y ensamblan. Este nuevo requisito va en línea con la nueva política de la Unión Europea, que quiere poner en valor la propia industria automotriz. ¿Frente a quién? Pues, sobre todo, frente a las nuevas marcas chinas que llevan ya un tiempo desembarcando en Europa y que ya están consiguiendo volúmenes de venta notables.

¿Pueden los coches chinos optar a las ayudas del Plan Auto+? La respuesta, en general, es sí; siempre y cuando sean eléctricos, híbridos enchufables o de hidrógeno. El matiz es que no siempre conseguirán el 100% de las ayudas, algo que también puede pasar entre los coches de marcas europeas.

Qué ayudas pueden recibir los coches chinos

Antes que nada hay que entender es que las ayudas del Plan Auto+ se reparten por tramos: el primero atiende a la motorización (los BEV y de pila de combustible reciben el 50% de la ayuda máxima y los PHEV y REEV, el 25%) y el segundo, al precio (hasta 35.000 euros sin impuestos reciben un 25% de la ayuda máxima y hasta 45.000 euros, el 15%). ¿Cómo se reparte el porcentaje restante?

Se utiliza el criterio europeo: el comprador conseguirá un 15% más de ayuda si coche comprado está fabricado o ensamblado en una fábrica ubicada en la Unión Europea y el 10% restante si la batería, incluido el ensamblaje del paquete de baterías, está producida en la UE.

Así, los coches chinos que sean eléctricos o PHEV conseguirían entre un 50 y un 25% inicial del total de las ayudas previsto (que recordemos, es de 4.500 euros), entre un 25 y un 15% dependiendo de su precio y en caso de estar ensamblados y sus baterías fabricadas en Europa, conseguirían el 15 y el 10% restante.

El criterio europeo, también para marcas europeas

En este caso, modelos que está previsto que se ensamblen en España, como el Leapmotor B10, una marca que además está levantando una fábrica de baterías también en la provincia Zaragoza, podrían conseguir ese 25% restante de las ayudas. Y, por ejemplo, el Ebro S700 PHEV ya recibiría ese 15% de la ayuda que corresponde al ensamblaje del vehículo en Europa.

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Del mismo modo, la situación se puede dar para las marcas europeas. Aquellos fabricantes que, en sus vehículos eléctrios, utilicen baterías fabricadas fuera de la UE perderían ese 10% de la ayuda, al igual que también perderían el 15% si estuvieran fabricados fuera de la Unión Europea.