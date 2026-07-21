La campaña 'Conduce como una mujer' que ha generado un fuerte debate en Francia

Una organización francesa ha encendido el debate público con una llamativa campaña de concienciación vial. La iniciativa, puesta en marcha por la asociación Victimes et Citoyens, busca dar un giro completo a un viejo prejuicio popular y apoya su mensaje en los datos oficiales de siniestralidad para demostrar que la prudencia femenina salva vidas en la carretera.

El objetivo principal de esta acción publicitaria es concienciar a los conductores masculinos para lograr un cambio real en su comportamiento al volante. La campaña se ha desplegado tanto en los pasillos del metro de París como en las plataformas digitales, donde han instalado un sistema automatizado en la red social X que responde con datos objetivos a las publicaciones que incluyen etiquetas tradicionales sobre las mujeres y la conducción.

Los datos de siniestralidad que cuestionan la prudencia masculina

Las estadísticas del Observatorio Interministerial de Seguridad Vial reflejan una realidad contundente respecto al género en las carreteras francesas. Los hombres provocan el 84% de los accidentes de tráfico con víctimas mortales y representan el 88% de los jóvenes fallecidos en la franja de edad de entre 18 y 24 años. Además, este colectivo acumula el 84% de las retiradas del permiso de conducir y protagoniza el 93% de los siniestros provocados por el consumo de alcohol.

El análisis de los accidentes en carretera abierta sigue la misma tendencia, ya que los hombres suponen el 78% de las víctimas mortales y el 75% de los heridos graves. En el caso de las mujeres que pierden la vida en estas vías de comunicación, el porcentaje se reduce al 22%, destacando el hecho de que más de una cuarta parte de ellas viajaban en calidad de pasajeras y no como conductoras del vehículo.

Reacciones sociales

A pesar de que los datos de los organismos oficiales respaldan el mensaje de la asociación, la campaña ha levantado una gran polémica y opiniones divididas en internet. Gran parte de las críticas proceden de quienes defienden la idea tradicional de que los hombres poseen una mayor destreza o habilidad técnica para realizar maniobras complejas, una creencia que la organización señala precisamente como el origen de muchas conductas temerarias.

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Por su parte, profesionales del sector de la formación vial han analizado el trasfondo de estos hábitos al volante en los medios de comunicación locales. Instructores especializados en riesgos de tráfico explican que las mujeres suelen mostrar una actitud mucho más protectora e intuitiva durante la conducción, lo que se traduce de forma directa en una menor exposición al peligro y en unas cifras de siniestralidad notablemente más bajas.