Los talleres mecánicos, desbordados por el calor y la falta de previsión en plenas vacaciones

Agendas saturadas y semanas de espera para una cita

La llegada de las vacaciones y la ola de viajes han generado un desbordamiento en los talleres mecánicos. El sector reporta que la actividad ha aumentado drásticamente un 50% en estas semanas debido a que los conductores suelen retrasar las revisiones a última hora. Esta falta de previsión, sumada a la escasez de personal, ha llevado a los talleres a una situación límite. Encontrar un hueco disponible en menos de ocho semanas se ha vuelto una tarea casi imposible.

La saturación ha provocado un colapso absoluto en los servicios. Las intervenciones más sencillas ya acumulan alrededor de 15 días de demora, mientras que las de mayor complejidad pueden retrasarse hasta un mes. Como consecuencia ante esta situación algunos talleres ya comienzan a seleccionar los trabajos que aceptan durante los mese de verano. Cambios de aceite, revisiones periódicas o sustituciones de piezas desgastadas son algunas de las situaciones que pasan a segundo plano.

El calor y el mal mantenimiento disparan las averías

Los expertos advierten que más de la mitad de los fallos que están sufriendo los vehículos se deben directamente a un mantenimiento deficiente. Las altas temperaturas actúan como detonante, agravando problemas ocultos de los coches y multiplicando los incidentes en carretera. Las agendas de los mecánicos se encuentran monopolizadas por urgencias imprevistas que requieren atención inmediata para no dejar a los usuarios tirados. Entre los defectos más comunes de estas semanas destacan los fallos en los sistemas de climatización, roturas de correa de distribución, fallos en el embrague y sobrecalentamiento del motor.

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Los profesionales insisten en que mantener el vehículo en un buen estado durante el año y realizar revisiones periódicas a lo largo del año es la mejor garantía para no depender de las urgencias de última hota cuando llega el verano.