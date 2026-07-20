En un mercado en el que buena parte de las novedades parecen responder a un mismo patrón estético dominado por los SUV, el nuevo Peugeot 408 sigue apostando por un camino propio. La marca francesa mantiene el concepto de berlina, aunque reinterpretado con una marcada imagen crossover con una estética más robusta, conservando las ventajas dinámicas propias de una berlina: una conducción precisa, ágil y especialmente gratificante para quienes disfrutan al volante.

Peugeot 408: la berlina con espíritu crossover que desafía la hegemonía SUV / Peugeot

Diseño con personalidad por dentro y por fuera

El renovado Peugeot 408 evoluciona sin perder su identidad. Exteriormente estrena una nueva firma lumínica, con luces diurnas e intermitentes situadas en la parte superior y los proyectores principales integrados más abajo, además de incorporar la tecnología Peugeot Matrix LED en las versiones superiores. También recibe una parrilla rediseñada e iluminada con el nuevo logotipo de la marca y un paragolpes de nueva factura con los faros visualmente ocultos. En la zaga destacan los pilotos Full LED y las letras PEUGEOT iluminadas, acentuando su imagen tecnológica.

En el habitáculo, la evolución se centra en la digitalización y el confort. El cuadro de instrumentos incorpora nuevos gráficos tridimensionales que mejoran la visibilidad, mientras que bajo la pantalla central se sitúan cinco i-Toggles virtuales configurables que facilitan el acceso a las funciones más utilizadas. El equipamiento de seguridad incluye conducción semiautónoma de nivel 2, cámara de control de fatiga y cristales laminados para incrementar el aislamiento acústico.

Peugeot 408: la berlina con espíritu crossover que desafía la hegemonía SUV / Peugeot

Tres motorizaciones para responder a cualquier necesidad

La versión Hybrid 145 combina un motor de gasolina tricilíndrico de 1,2 litros con un pequeño propulsor eléctrico integrado en la nueva caja automática de doble embrague e-DCS6. Desarrolla una potencia conjunta de 145 CV, permite circular en modo eléctrico durante aproximadamente la mitad de los trayectos urbanos y alcanza una autonomía total de hasta 1.000 kilómetros.

Por encima se sitúa el Plug-in Hybrid 240, que combina un motor gasolina de 180 CV con otro eléctrico para ofrecer una potencia total de 240 CV. La batería aumenta hasta los 17,2 kWh brutos, lo que permite homologar 85 kilómetros de autonomía eléctrica WLTP, veinte más que su predecesor, incorporando además la nueva transmisión automática e-DCS7.

La oferta se completa con el E-408, la variante cien por cien eléctrica. Su motor desarrolla 213 CV, alimentado por una batería de 61,9 kWh que proporciona hasta 456 kilómetros de autonomía WLTP. Admite cargas rápidas de hasta 120 kW, recuperando del 20 al 80 % de la batería en apenas 31 minutos.

Peugeot 408: la berlina con espíritu crossover que desafía la hegemonía SUV / Peugeot

Peugeot Care y una conectividad más completa

Junto a la renovación del modelo, la marca refuerza su propuesta de servicios con Peugeot Care, una garantía de hasta ocho años. Está disponible para la nueva gama de vehículos eléctricos, híbridos y de gasolina de la marca, y se activa automáticamente al realizar el mantenimiento oficial en la Red Peugeot.

El apartado digital se apoya en dos niveles de conectividad. Connect One, incluido durante diez años, ofrece funciones como geolocalización, actualizaciones remotas o historial del estado del vehículo, además de servicios específicos para las versiones eléctricas, como la programación de recargas. Por su parte, Connect Plus, incluido durante los seis primeros meses, añade operaciones remotas desde el teléfono móvil, planificación inteligente de rutas con información del tráfico en tiempo real y el control remoto de distintas funciones del vehículo, entre otras prestaciones.

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Tres acabados y un precio desde 29.530 euros

La gama se estructura en tres niveles de equipamiento. Allure constituye el acceso al modelo con un completo equipamiento de serie que incluye el Peugeot i-Cockpit con doble pantalla de 10 pulgadas, climatizador bizona, asistentes avanzados a la conducción y conectividad. Sobre esta base, GT añade la tecnología Peugeot Matrix LED, el sistema i-Connect Advanced con i-Toggles y un enfoque más deportivo. En la cúspide se sitúa GT Exclusive, que incorpora interior en Alcantara Executive, instrumentación 3D y el sistema de sonido FOCAL Premium HiFi. El nuevo Peugeot 408 Hybrid 145 parte de un precio de 29.530 euros con financiación.