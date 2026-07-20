Norton entra en la batalla de las trail medias con las Atlas y Atlas GT

Norton llevaba años centrando su renacimiento en motocicletas exclusivas y de producción limitada. Sin embargo, el mercado actual exige algo más que historia y prestigio. Para garantizar su futuro necesita modelos capaces de competir en los segmentos de mayor volumen, y ahí es donde aparecen las nuevas Atlas y Atlas GT. No son simplemente dos motos más dentro de su catálogo: representan el primer intento serio de la firma británica por hacerse un hueco en una de las categorías con mayor crecimiento de Europa, la de las trail y sport-touring de media cilindrada.

Norton entra en la batalla de las trail medias / STUART COLLINS

El nombre Atlas tampoco es casual. Norton ya utilizó esta denominación durante los años sesenta en una motocicleta pensada para recorrer largas distancias, una filosofía aventurera que ahora recupera con un enfoque completamente distinto. Tras la adquisición de la compañía por TVS Motor y la profunda reorganización de la marca en su sede de Solihull, el objetivo pasa por construir una gama moderna que mantenga el carácter británico sin depender únicamente de la nostalgia. Las Atlas son, de hecho, los primeros modelos que reflejan el nuevo lenguaje de diseño impulsado por Norton dentro de su estrategia de renovación.

El contexto también ayuda a entender por qué esta moto existe. El segmento de las trail de entre 500 y 700 cc vive uno de sus momentos más competitivos. Honda XL750 Transalp, Yamaha Ténéré 700, Suzuki V-Strom 650, Moto Morini X-Cape, Kawasaki KLE 500 o la próxima KTM 690 Adventure son ejemplos de una categoría donde muchos usuarios buscan una única moto capaz de servir para desplazamientos diarios, viajes y escapadas ocasionales por pistas sencillas. Ya no se trata únicamente de conquistar el desierto. El usuario demanda versatilidad, facilidad de conducción, electrónica y un coste de utilización razonable.

Precisamente ahí quiere posicionarse Norton. La Atlas nace para quienes desean una trail ligera con cierta capacidad fuera del asfalto, mientras que la Atlas GT traslada la misma plataforma hacia un concepto claramente más rutero y deportivo, sustituyendo la llanta delantera de 19 pulgadas por otra de 17 para ganar precisión sobre asfalto. En realidad, ambas responden a una misma idea: ofrecer dos personalidades distintas sin multiplicar los costes de desarrollo.

Las Atlas son, de hecho, los primeros modelos que reflejan el nuevo lenguaje de diseño impulsado por Norton dentro de su estrategia de renovación. / STUART COLLINS

El usuario al que se dirigen tampoco coincide con el perfil tradicional de Norton. Más que un coleccionista o un apasionado de las clásicas británicas, la marca busca atraer a quien quiere una motocicleta diferente a las japonesas habituales, pero sin renunciar a la tecnología ni a la facilidad de conducción. Sus 69 CV permiten acceder a un rendimiento suficiente para viajar con soltura sin intimidar a quienes llegan desde cilindradas inferiores, mientras que el peso declarado —188 kg en seco para la Atlas y 192 kg para la GT— las sitúa entre las opciones más ligeras del segmento.

Dentro de la gama Norton ocupan un lugar estratégico. Hasta ahora la firma era conocida por modelos como la V4SV o la Commando, motocicletas de imagen exclusiva y producción limitada. Las Atlas cambian completamente esa perspectiva y pretenden convertirse en la puerta de entrada a la marca. El reto será convencer a usuarios que tradicionalmente comparan cifras, equipamiento y precio con rivales muy consolidados.

Más que un coleccionista o un apasionado de las clásicas británicas, la marca busca atraer a quien quiere una motocicleta diferente a las japonesas habituales / STUART COLLINS

Técnicamente, Norton ha apostado por soluciones modernas sin caer en la sofisticación innecesaria. El diseño abandona cualquier tentación retro para ofrecer unas líneas limpias, con una carrocería muy integrada y una identidad visual claramente contemporánea. El depósito y los paneles laterales forman un conjunto compacto, mientras que la iluminación LED queda perfectamente integrada en el frontal, alejándose de las formas clásicas habituales en la marca.

El motor es un bicilíndrico en paralelo de 585 cc con cigüeñal calado a 270 grados, una arquitectura que busca combinar suavidad con una respuesta llena de carácter. Entrega 69 CV a 9.300 rpm y 57,5 Nm de par a 7.500 rpm, cifras que lo sitúan en el corazón del segmento. Norton también ha prestado atención a la durabilidad mediante soluciones como el revestimiento APS de los cilindros, doble bomba de aceite, embrague antirrebote y cambio rápido bidireccional de serie.

Técnicamente, Norton ha apostado por soluciones modernas sin caer en la sofisticación innecesaria / Chippy Wood

La parte ciclo recurre a un chasis multitubular de acero con el motor actuando como elemento estructural. Las suspensiones KYB totalmente regulables, junto con un equipo de frenos formado por doble disco delantero de 310 mm con pinzas radiales, dejan claro que Norton no ha querido ahorrar en componentes importantes. A ello se suma un paquete electrónico especialmente completo para esta cilindrada: IMU Bosch de seis ejes, ABS en curva, control de tracción sensible a la inclinación, cinco modos de conducción, control anticaballitos, control de deslizamiento, control de crucero y una pantalla TFT de ocho pulgadas con navegación integrada y conectividad mediante la aplicación Norton Rider.

La principal novedad no reside únicamente en la aparición de dos modelos inéditos. También supone la entrada de Norton en un mercado completamente nuevo para la marca y la adopción de una plataforma desarrollada desde cero con vocación global. Frente a las generaciones anteriores de Norton, centradas en motocicletas de nicho, las Atlas pretenden combinar emoción, funcionalidad y un uso cotidiano mucho más amplio.

Ese puede ser precisamente su mayor valor añadido. En lugar de competir únicamente con el peso de su historia, Norton ofrece una trail moderna, equipada y visualmente muy distinta de lo habitual. Conserva una personalidad británica reconocible, pero sin recurrir continuamente al pasado como argumento comercial.

Norton ofrece una trail moderna, equipada y visualmente muy distinta de lo habitual / Chippy Wood

La gama arrancará en Europa con un precio de 9.750 euros para la Norton Atlas, mientras que la Atlas Apex, la versión más equipada, costará 10.950 euros. Norton todavía no ha comunicado el precio de la Atlas GT ni de la Atlas GT Apex, ya que su lanzamiento comercial llegará más adelante.

En cuanto a la personalización, la Atlas estará disponible en Matrix Black y Trophy Silver, mientras que Verona Green y Sinopia Orange se ofrecerán con sobreprecio. La futura Atlas GT añadirá además el exclusivo Glacier Blue en su versión Apex, reforzando el posicionamiento más rutero de este modelo.

Norton entra en la batalla de las trail medias / STUART COLLINS

Las Atlas y Atlas GT representan probablemente el proyecto más importante del renacimiento de Norton. Si cumplen las expectativas en términos de calidad, fiabilidad y comportamiento dinámico, pueden convertirse en el modelo que permita a la histórica firma británica dejar de ser una marca casi artesanal para competir de verdad en el mercado internacional.

Noticias relacionadas

El punto que todavía deberá demostrar está fuera de la ficha técnica. Norton tendrá que consolidar una red comercial y un servicio posventa capaces de transmitir la misma confianza que ya ofrecen sus rivales japoneses y europeos, un aspecto que puede resultar decisivo para muchos usuarios a la hora de dar el paso hacia una marca que inicia una etapa completamente nueva.