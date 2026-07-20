Casi la mitad de los Ferrari que circulan por las carreteras españolas provienen del extranjero

La mítica firma italiana se encuentra en vísperas de abrir una etapa completamente inédita con la llegada de su primer modelo eléctrico. Mientras la compañía se prepara para dar este histórico giro tecnológico que rompe con su tradición de motores de combustión, miles de sus modelos más icónicos siguen recorriendo las carreteras de España, dejando una huella muy clara de cómo ha ido creciendo y consolidándose la marca en nuestro país.

La flota de estos vehículos deportivos en España se caracteriza por tener una edad media de 18,8 años y un kilometraje acumulado muy bajo, situado de media en los 50.555 kilómetros. Estos datos confirman que se trata de coches que reciben cuidados extremos y pasan largas temporadas resguardados en garajes, saliendo únicamente en trayectos de ocio y disfrute. De hecho, casi el 66% de estos automóviles ya superan los 15 años de vida y, lejos de devaluarse, su valor y atractivo no paran de crecer entre los aficionados.

La gran preferencia por la importación y la constante rotación de propietarios

El aspecto que más llama la atención dentro de esta radiografía es la enorme cantidad de vehículos traídos del extranjero. Hasta un 42% de estos deportivos en España es de importación, una cifra increíblemente alta si se compara con el 6% de media del resto de coches del país. Esto responde a que los coleccionistas suelen buscar configuraciones de motor o colores muy específicos y no dudan en rastrear otros países europeos para dar con la unidad exacta de sus sueños.

Por otra parte, sólo una cuarta parte de estas joyas sobre ruedas se mantiene en manos de su comprador original, mientras que el resto suele registrar una rotación elevada que supera los cuatro propietarios de media a lo largo de su historial. En cuanto a las zonas donde más se concentran, el mapa español está muy definido, ya que las provincias de Madrid con un 21%, Barcelona con un 12% y Málaga con un 11% reúnen casi la mitad de todas las unidades matriculadas en la península.

California, F430 y Testarossa triunfan entre los entusiastas de la marca

Entre las diferentes sagas, el descapotable California destaca como el preferido al representar el 7% de todos los coches de la firma en España, con una media de 13 años. Detrás se sitúan el F430 con un 6% de cuota y unos 19 años de antigüedad, y el tecnológico 458, que ronda los 14 años. Los amantes de lo clásico siguen rindiendo culto al mítico Testarossa, un icono de los ochenta que ronda los 35 años de edad media en nuestras carreteras, mientras que en el lado de la modernidad destaca el 488 GTB, con apenas 9 años y unos escasos 34.000 kilómetros.

Noticias relacionadas

Debido al gran volumen de compras que se realizan fuera de nuestras fronteras, resulta crucial conocer a fondo el pasado de estos superdeportivos antes de cerrar cualquier trato. Para dar seguridad en estas transacciones y verificar el kilometraje real, los accidentes ocultos o los dueños anteriores de un Ferrari, la empresa CARFAX proporciona informes detallados de gran valor para los compradores. Esta herramienta es indispensable en un sector que se prepara para la era de la electricidad sin perder de vista los miles de motores de gasolina que siguen enamorando a los apasionados de todo el país.