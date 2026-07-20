El apellido Roma siempre ha estado unido a la velocidad, el barro y las dunas del Dakar. Sin embargo, la carrera más importante de esta familia de pilotos no se ha ganado en un desierto, sino en el asfalto cotidiano de Barcelona. El protagonista es Marc Roma, un joven de 18 años que acaba de dar un paso gigante hacia su total independencia al ponerse al volante de su primer coche: un Ford Puma ST totalmente adaptado.

Para Marc, este momento marca un antes y un después. En 2024, un grave accidente durante el Campeonato Europeo de Motocrós en Lugo cambió su vida por completo. Pero su pasión por el motor se mantuvo intacta. Ahora, gracias al programa Ford Adapta, el joven ha recibido las llaves de su vehículo en el concesionario Romacar de Barcelona, rodeado del apoyo incondicional de sus padres, los también pilotos Nani Roma y Rosa Romero.

Marc Roma y la libertad de conducir tu primer coche con y sin las manos gracias a Ford Adapta y BlueCruise / Ford

El camino hacia la independencia en el entorno rural

Para cualquiera, el primer coche significa libertad. Para Marc, que vive en una casa de campo a cinco kilómetros del pueblo más cercano, es una necesidad absoluta para el día a día.

Con la etapa universitaria a punto de comenzar, depender de otros no era una opción cómoda. Este coche le permitirá realizar tareas tan sencillas como ir a comprar o salir con sus amigos, además de acudir a sus clases todos los días de forma 100% autónoma.

"Pensaba que iba a ser más difícil, sobre todo por conducir con las manos, que no lo había hecho nunca", confiesa Marc.

Sin embargo, su aprendizaje ha tenido una ventaja asombrosa: al no haber conducido jamás con los pies, su cerebro no ha tenido que desaprender ningún hábito previo. La adaptación a los mandos manuales ha sido completamente natural e innata.

Marc Roma y la libertad de conducir tu primer coche con y sin las manos gracias a Ford Adapta y BlueCruise / Ford

Tecnología punta y conducción sin manos

El Ford Puma ST de Marc no es un coche adaptado convencional; es un concentrado de alta tecnología diseñado para hacer la conducción intuitiva y muy segura:

Mandos manuales: Incorpora un aro de aceleración sobre el volante y una palanca mecánica conectada directamente al pedal del freno.

Incorpora un aro de aceleración sobre el volante y una palanca mecánica conectada directamente al pedal del freno. Ford BlueCruise: Es el primer vehículo adaptado en España que cuenta con este avanzado sistema de conducción asistida, que permite circular con las manos fuera del volante en ciertos tramos de autopistas y autovías, manteniendo siempre la seguridad mediante una cámara que vigila la concentración del conductor.

Marc Roma y la libertad de conducir tu primer coche con y sin las manos gracias a Ford Adapta y BlueCruise / Ford

Un ejemplo de superación para otras familias

Para su padre, Nani Roma -subcampeón del Rally Dakar 2026-, ver la felicidad de su hijo es la mayor recompensa. Más allá de la movilidad, Nani destaca el enorme impacto psicológico que tiene recuperar la sensación de que el mundo vuelve a estar abierto y lleno de posibilidades.

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Conscientes de las dudas y miedos que pueden surgir en situaciones similares, la familia Roma ha querido ir un paso más allá. Han lanzado una generosa invitación a cualquiera que esté pasando por una experiencia parecida: las puertas de sus instalaciones en el Fast Parcmotor de Castellolí están abiertas para quienes quieran probar el sistema, perder el miedo y comprobar de primera mano la enorme libertad que la tecnología actual puede devolverles.