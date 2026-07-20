Firestone celebra 125 años de historia: un siglo y cuarto de evolución sobre el asfalto

Firestone se encuentra conmemorando su 125 aniversario, una larga trayectoria internacional definida por la innovación constante, el espíritu pionero y una conexión muy estrecha con múltiples generaciones de conductores. Fundada en Akron (Ohio, Estados Unidos) en el año 1900 por Harvey S. Firestone, la firma ha sido un actor clave a la hora de impulsar la movilidad global y democratizar la tecnología aplicada a los neumáticos.

Firestone celebra 125 años de historia / Firestone

Del taller de Akron a los grandes hitos del siglo XX

La ambición de su fundador ayudó a dar forma a la industria de la automoción moderna. Apenas seis años después de levantar la persiana, la compañía cerró el suministro de 2.000 juegos de neumáticos para Ford Motor Company; este acuerdo supuso el mayor pedido de la época en el sector y se convirtió en un catalizador fundamental para la expansión del automóvil en Estados Unidos.

A lo largo de sus más de doce décadas de historia, la marca ha firmado numerosos hitos que demuestran su visión a largo plazo:

Suministro sostenible: El proyecto Farm on Rubber en Liberia se diseñó para asegurar el abastecimiento de caucho natural, una materia prima crítica para el desarrollo fabril.

El proyecto Farm on Rubber en Liberia se diseñó para asegurar el abastecimiento de caucho natural, una materia prima crítica para el desarrollo fabril. Logística y comunicación: En 1918 impulsó la iniciativa Ship by Truck para promover el transporte por carretera. Años más tarde, en 1943, creó Firestone Television, uno de los primeros espacios televisivos patrocinados de la historia.

En 1918 impulsó la iniciativa Ship by Truck para promover el transporte por carretera. Años más tarde, en 1943, creó Firestone Television, uno de los primeros espacios televisivos patrocinados de la historia. Expansión y récords: Abrió su primera planta internacional en 1928, se consolidó como el principal productor mundial de caucho en 1955 y logró un récord mundial de velocidad sobre tierra en 1965.

En 1988, Firestone se integró en Bridgestone Corporation, abriendo una nueva era de desarrollo tecnológico que se complementó recientemente, en 2023, con una renovación completa de su identidad visual para conectar con los nuevos perfiles de conductores.

Firestone celebra 125 años de historia / Firestone

El asfalto de la competición y la gesta de Álex Palou

La competición en circuitos ha sido, desde los inicios, otro de los grandes pilares de la marca. Ya en 1911, Ray Harroun conquistó la primera edición de las 500 Millas de Indianápolis calzando neumáticos de la firma de Akron.

Actualmente, Firestone ejerce como proveedor exclusivo de neumáticos de la NTT INDYCAR SERIES, sumando ya 27 temporadas consecutivas en el campeonato. En el marco de este certamen, el automovilismo español escribió una página de oro cuando el piloto Álex Palou hizo historia al convertirse en el primer español en ganar la Indy 500, reforzando de manera definitiva los lazos de la marca con el deporte rey del motor.

Firestone celebra 125 años de historia / Firestone

Más de nueve décadas de cercanía con el conductor español

La trayectoria de Firestone en el mercado español arrancó formalmente en 1932. Desde entonces, ha acompañado la modernización de las carreteras de nuestro país, sirviendo como una referencia de confianza para transportistas profesionales y particulares.

Más allá del puro ámbito del motor, la firma también logró calar en la cultura popular española a través de la Ruta Firestone, una iniciativa itinerante que durante años recorrió la geografía nacional apoyando la música en directo y sirviendo de altavoz para una gran cantidad de artistas emergentes.

"Cumplir 125 años es un hito extraordinario que refleja la fortaleza de una marca capaz de evolucionar con el paso del tiempo sin perder su esencia. Firestone ha acompañado a generaciones de conductores y continúa siendo sinónimo de confianza, fiabilidad y cercanía", destaca Santiago Reyes, Head of Marketing South Europe de la compañía.

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Ciento veinticinco años después de que Harvey S. Firestone iniciara el proyecto, la marca mantiene intacto su enfoque comercial original, desarrollando nuevas soluciones de ingeniería adaptadas a una movilidad que avanza de manera decidida hacia entornos más diversos, conectados y sostenibles.