Ninguna ciudad define tanto la identidad de MINI como Oxford. En esta mítica planta británica se fabricó el modelo clásico a partir de 1959 y, desde 2001, el Grupo BMW produce allí la exitosa reinterpretación moderna del utilitario deportivo ideado originalmente por Sir Alec Issigonis.

Para conmemorar un cuarto de siglo de esta era moderna, la firma lanza el MINI Cooper Oxford Edition, una serie exclusiva sobre la carrocería de 3 puertas que destila herencia británica por los cuatro costados.

MINI celebra el 25º aniversario del Cooper con esta ‘Oxford Edition’ / Bernhard Filser

La Union Jack en cada detalle

La personalización es un pilar fundamental en la historia de la marca. En esta edición especial, el exterior destaca por llevar su orgullo patrio directamente en el techo, donde se plasma una interpretación contemporánea de la bandera británica Union Jack. Además, una franja central de color rojo y blanco recorre longitudinalmente la carrocería para unificar el diseño del vehículo.

En esta edición especial, el exterior destaca por llevar su orgullo patrio directamente en el techo / Bernhard Filser

Los elementos clave de su configuración exterior e interior incluyen:

Colores exclusivos: Está disponible en las pinturas Chilli Red II e Indigo Sunset Blue , combinadas con las carcasas de los retrovisores en color blanco.

Está disponible en las pinturas e , combinadas con las carcasas de los retrovisores en color blanco. Llantas de aleación: Equipa llantas de 18 pulgadas "Slide Spoke" en acabado bitono, personalizadas con tapas de válvulas y cubos de rueda específicos para esta edición.

Equipa "Slide Spoke" en acabado bitono, personalizadas con tapas de válvulas y cubos de rueda específicos para esta edición. Detalles en el habitáculo: El motivo de la Union Jack se traslada al radio inferior del volante (a las 6 en punto) con una textura grabada y también a la alfombrilla del conductor. Además, cuenta con umbrales de puerta exclusivos conmemorativos.

Equipa llantas de 18 pulgadas "Slide Spoke" en acabado bitono, personalizadas con tapas de válvulas y cubos de rueda específicos para esta edición / Bernhard Filser

Gama, precios y exclusividad en España

El MINI Cooper Oxford Edition inició su comercialización en el mercado español el pasado 9 de julio, y su producción estará estrictamente limitada a 100 unidades para nuestro país, distribuidas entre las siguientes motorizaciones:

MINI Cooper C Oxford Edition: Se comercializarán 70 unidades a un precio de 35.500 euros . La distribución contempla 35 unidades en color Indigo Sunset Blue y otras 35 en Chilli Red II .

Se comercializarán a un precio de . La distribución contempla 35 unidades en color y otras 35 en . MINI Cooper S Oxford Edition: Contará con una asignación de 30 unidades y un precio de 39.990 euros. Se repartirán equitativamente en 15 unidades de color Indigo Sunset Blue y 15 en Chilli Red II.

Noticias relacionadas

De forma paralela al lanzamiento del vehículo, la firma ha presentado la línea de productos de estilo de vida Oxford Capsule / Bernhard Filser

Estilo más allá del asfalto: la colección Oxford Capsule

De forma paralela al lanzamiento del vehículo, la firma ha presentado la línea de productos de estilo de vida Oxford Capsule. Esta colección de accesorios traslada el lenguaje visual del coche a elementos cotidianos, como la bolsa de viaje MINI Traveller, camisetas unisex, gorras, pegatinas de la edición y el clásico paraguas de bastón. Toda la gama de tejidos se presenta en un acabado azul oscuro que evoca el tono de carrocería Indigo Sunset Blue.