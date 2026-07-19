Lamborghini crea un traje a medida para el Temerario

Lamborghini ha creado dos unidades únicas del Temerario Ad Personam que trasladan al automóvil algunos códigos propios de la sastrería italiana. Su rasgo más novedoso está en el habitáculo, donde una de las configuraciones utiliza lana con dibujo de raya diplomática, un material nunca empleado antes por Lamborghini en un vehículo de producción.

Lamborghini Temerario Ad Personam en Grigio Crater / Lamborghini

La propuesta se ha desarrollado entre el departamento Ad Personam y el Centro Stile Lamborghini. No consiste únicamente en elegir colores poco habituales. La carrocería incorpora finas líneas gráficas que recuerdan a las marcas utilizadas durante la elaboración de un boceto, como si el coche conservara sobre sus superficies parte del proceso creativo. Esta idea sirve de vínculo entre el diseño del automóvil y la confección de un traje a medida.

Para Stephan Winkelmann, presidente y consejero delegado de Lamborghini, el proyecto representa la máxima expresión de la filosofía de personalización de la compañía. La intención es que cada cliente pueda trabajar con los especialistas de la marca para definir acabados exteriores, materiales, bordados, costuras y otros elementos específicos. En estas dos unidades, esas posibilidades se ordenan alrededor de un concepto común y no como una suma de opciones independientes.

Habitaculo del Lamborghini Temerario Ad Personam en Celeste Fedra / Lamborghini

Cada unidad adopta una personalidad propia. La primera combina la pintura Grigio Crater Matt con una decoración de contraste Grigio Artis, una elección sobria que hace más visibles los trazos distribuidos por la carrocería. La segunda recurre al tono Celeste Fedra, incorpora detalles Bianco Phanes y añade el paquete Alleggerita con acabado mate. En este caso, el contraste es más marcado y la inspiración en la ilustración técnica resulta especialmente evidente.

El planteamiento continúa dentro del coche mediante costuras específicas, bordados y combinaciones de colores creadas para cada ejemplar. La principal novedad es el tejido denominado Gessato, confeccionado en lana virgen. Parte de una base negra atravesada por una raya plateada, aunque el dibujo no mantiene la regularidad de un tejido clásico, ya que Lamborghini interrumpe deliberadamente las líneas para aportar sensación de movimiento y relacionarlas con las formas angulosas del Temerario.

Asientos del Lamborghini Temerario Ad Personam / Lamborghini

Este material aparece en los paneles de las puertas, la pared posterior del habitáculo y el revestimiento del techo. La combinación de distintos hilos modifica su aspecto según la incidencia de la luz y le aporta relieve visual. La raya plateada se prolonga además en inserciones de cuero del mismo tono, junto a elementos de fibra de carbono vista. El resultado busca mantener el ambiente deportivo del modelo sin renunciar a una textura y una apariencia más próximas a la tapicería artesanal.

La unidad equipada con el paquete Alleggerita sigue una receta distinta. En lugar de lana utiliza Corsa Tex de Dinamica, un tejido técnico ligero con el que se reproduce visualmente el mismo efecto de raya plateada discontinua. El cambio responde al carácter más orientado a las prestaciones de esta configuración, con un material pensado para reducir peso y ofrecer mayor sujeción durante una conducción exigente.

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La base mecánica no varía respecto al Lamborghini Temerario. Su sistema híbrido combina un V8 biturbo de 4.0 litros, desarrollado en Sant'Agata Bolognese, con tres motores eléctricos. El propulsor de combustión entrega 800 CV y puede alcanzar las 10.000 rpm, mientras que la potencia conjunta asciende a 920 CV. La marca declara una aceleración de 0 a 100 km/h en 2,7 segundos, un paso de 0 a 200 km/h en 7,1 segundos y una velocidad máxima de 343 km/h.