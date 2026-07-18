Jeep Avenger y Jeep Compass: Renovación para celebrar los 85 años de la marca

Jeep afronta 2026 con una estrategia clara: reforzar su presencia en los segmentos de SUV de mayor volumen en Europa mediante la actualización profunda del Avenger y el Compass. Ambos modelos llegan con más variantes mecánicas, mejoras técnicas relevantes y una orientación decidida hacia la electrificación, sin renunciar a la capacidad todoterreno que define a la marca.

Jeep Avenger

El Avenger compite en el segmento B‑SUV, frente a modelos como Peugeot 2008, Renault Captur, Volkswagen T‑Cross o Ford Puma. Mantiene una estética y unas capacidades off‑road superiores a la media del segmento, algo que Jeep considera parte esencial de su ADN.

Jeep Avenger / Jeep

Versiones disponibles

La gama se articula en cuatro sistemas de propulsión:

Gasolina Turbo 100 con cambio manual.

con cambio manual. e‑Hybrid de 110 CV con cambio automático de doble embrague.

con cambio automático de doble embrague. 4xe de 145 CV con tracción total y sistema híbrido específico.

con tracción total y sistema híbrido específico. BEV de 156 CV, totalmente eléctrico.

Los acabados para las versiones de tracción delantera son Longitude, Altitude y Summit. El Avenger 4xe se ofrece como Upland y Overland. Además, existe una edición especial 85º aniversario con elementos estéticos exclusivos.

Mecánica y transmisión

El motor Turbo 100 es un tricilíndrico de 1.199 cm³, 101 CV y 205 Nm, asociado a una caja manual de seis relaciones. El e‑Hybrid combina un motor térmico de 110 CV con un motor eléctrico integrado en una transmisión automática de doble embrague de seis velocidades y una batería de 48 V.

La versión 4xe emplea un motor térmico delantero y un motor eléctrico trasero que aporta hasta 190 Nm a las ruedas posteriores, gestionado por una transmisión DCT electrificada. El BEV utiliza una batería de 54 kWh y admite carga rápida de hasta 100 kW en CC.

Jeep Avenger / Jeep

Suspensión, dirección, frenos y neumáticos

El Avenger mantiene una configuración orientada a la robustez, con ángulos off‑road elevados: hasta 22° de ataque, 21° ventral y 35° de salida, además de 210 mm de altura libre. El sistema Selec‑Terrain y el control de descenso están disponibles en toda la gama. Las llantas pueden ser de 17 o 18 pulgadas, según versión.

Gama y precios

El precio de partida es de 26.000 euros, sin promociones. La gama incluye opciones como techo solar panorámico, portón eléctrico manos libres o bomba de calor en el BEV. Las primeras entregas están previstas para septiembre.

Jeep Compass. Mas de 2,5 millones de unidades vendidas

El Compass se sitúa en el segmento C‑SUV, donde compite con Hyundai Tucson, Kia Sportage, Nissan Qashqai o Volkswagen Tiguan. Jeep amplía su oferta con nuevas variantes eléctricas y electrificadas, reforzando su papel como modelo global.

Jeep Compass / Jeep

Versiones disponibles

La gama se articula en torno a cinco sistemas de propulsión:

e‑Hybrid Plug‑In (ya disponible).

(ya disponible). e‑Hybrid de 145 CV .

. Full Electric de 213 CV (500 km).

(500 km). Full Electric Long Range de 231 CV (674 km).

(674 km). 4xe totalmente eléctrico de 375 CV con tracción integral.

Los acabados son Altitude, Business y Summit, además de las versiones específicas 4xe Upland y 4xe Overland.

Mecánica y transmisión

El Compass 4xe utiliza dos motores eléctricos independientes: 157 kW delante y 132 kW detrás, alimentados por una batería de 96,1 kWh. La autonomía WLTP supera los 600 km y la carga, del 20 al 80 %, se realiza en menos de media hora.

El Full Electric Long Range emplea una batería de 96,3 kWh, con nueva calibración para alcanzar 231 CV y hasta 674 km de autonomía.

Jeep Compass / Jeep

Suspensión, dirección, frenos y neumáticos

La versión 4xe incorpora una suspensión 10 mm más alta, con ángulos de 28° de ataque, 17° ventral y 31° de salida, además de una capacidad de vadeo de 480 mm. El sistema Selec‑Terrain ofrece cinco modos: Auto, Sport, Snow, Sand/Mud y 4WD Lock. Las llantas alcanzan las 19 pulgadas en Upland y Overland, y hasta 20 pulgadas en el acabado Summit.

La gama incluye elementos como faros LED Matrix, cámara de 360°, climatización avanzada y un sistema multimedia de 16 pulgadas.

Conclusión

Jeep renueva por completo su oferta en los dos segmentos más competitivos del mercado europeo. El Avenger refuerza su papel como B‑SUV con capacidades off‑road diferenciadas y una gama mecánica amplia, mientras que el Compass se consolida como C‑SUV electrificado con versiones de gran autonomía y un 4xe de altas prestaciones. Ambos modelos mantienen la identidad de la marca, adaptados a un mercado que exige eficiencia, tecnología y variedad de opciones.

Noticias relacionadas

Precios, sin descuentos ni promociones