Zero Motorcycles ha dado un paso lógico dentro de su estrategia de movilidad eléctrica con el lanzamiento del LS1, su primer escúter accesible con el carnet A1 o B más tres años de experiencia. La firma californiana, conocida por sus motocicletas eléctricas de altas prestaciones y que este año celebra su 20 aniversario,, traslada ahora toda su experiencia a un vehículo pensado para los desplazamientos cotidianos, pero sin renunciar a la calidad de acabados, al equipamiento ni a unas sensaciones de conducción que lo sitúan entre las propuestas más interesantes de su categoría.

Zero LS1, un escúter eléctrico premium y resultón / Zero

Desde el primer vistazo transmite una imagen moderna y cuidada. El nivel de acabados está claramente por encima de la media y se aprecia en detalles como las manetas de freno regulables, un elemento habitual en modelos de mayor precio que permite adaptar la ergonomía a cada usuario. También resulta muy completo el equipamiento de serie, donde destacan el control de tracción, control de velocidad crucero, el ABS y una práctica marcha atrás que facilita enormemente las maniobras de aparcamiento y maniobras.

La capacidad de carga es otro de sus puntos fuertes. Bajo el asiento hay espacio suficiente para guardar un casco integral sin problemas, algo imprescindible en un escúter pensado para el uso diario. Además, este compartimento puede albergar una tercera batería opcional. De serie monta dos baterías extraíbles que pueden cargarse cómodamente en casa, en la oficina o en cualquier enchufe convencional, evitando depender de un punto de recarga específico. Quien necesite recorrer más kilómetros puede instalar esa tercera batería y aumentar la autonomía hasta los 173 kilómetros homologados, una cifra que amplía notablemente sus posibilidades de utilización.

Como accesorios también están disponibles un baúl trasero y un pequeño parabrisas que incrementa la protección aerodinámica, especialmente en trayectos interurbanos.

De serie monta dos baterías extraíbles que pueden cargarse cómodamente en casa, en la oficina o en cualquier enchufe convencional / Zero

En el apartado técnico, el LS1 ofrece una autonomía cercana a los 100 kilómetros en condiciones normales de utilización con las dos baterías de serie y alcanza una velocidad máxima de 99 km/h, limitada por normativa. Dispone de tres modos de conducción —Eco, Standard y Sport— que modifican la respuesta del acelerador para adaptarse tanto al tráfico urbano como a una conducción más dinámica.

Pero donde realmente marca diferencias es una vez comienza a rodar. El funcionamiento resulta extraordinariamente suave. La entrega de potencia es inmediata, como corresponde a cualquier vehículo eléctrico, y las aceleraciones desde parado permiten incorporarse al tráfico con total seguridad. No existen vibraciones, tampoco cambios de marcha ni interrupciones en la entrega de potencia. Todo sucede con una progresividad que transmite una agradable sensación de refinamiento.

En el apartado técnico, el LS1 ofrece una autonomía cercana a los 100 kilómetros en condiciones normales de utilización / Isaac Farres Utset

El silencio también forma parte de la experiencia. Solo se percibe un ligero zumbido procedente del motor eléctrico mientras el aire sustituye al ruido mecánico habitual. En verano, además, se agradece especialmente la ausencia total de calor procedente del propulsor, un detalle que mejora notablemente el confort cuando las temperaturas son elevadas.

La disposición del motor en posición central y la ubicación de las baterías bajo la plataforma reposapiés permiten concentrar el peso muy cerca del suelo. El resultado es un escúter equilibrado, fácil de conducir y con un comportamiento muy noble. Los cambios de dirección se realizan con naturalidad y transmite una sensación de estabilidad superior a la que cabría esperar en un vehículo de estas características.

La disposición del motor en posición central y la ubicación de las baterías bajo la plataforma reposapiés permiten concentrar el peso muy cerca del suelo / Zero

La posición de conducción también está muy conseguida. El triángulo formado por asiento, plataforma y manillar resulta cómodo para usuarios de diferentes estaturas. El asiento, situado a unos 780 mm del suelo, permite llegar con facilidad al suelo, aumentando la confianza en las maniobras y haciendo que el LS1 sea accesible para un amplio abanico de usuarios.

La frenada ofrece un nivel de seguridad elevado gracias al sistema ABS y a un buen tacto de los frenos, que permiten dosificar la potencia con facilidad. La suspensión trabaja correctamente filtrando baches, juntas de dilatación y el deterioro habitual del asfalto urbano. En un uso normal cumple con nota y mantiene un buen equilibrio entre confort y estabilidad, aunque un tarado ligeramente más refinado ayudaría a absorber con mayor suavidad las irregularidades más pronunciadas.

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Zero LS1, un escúter eléctrico premium y resultón / Zero

El Zero LS1 demuestra que un escúter eléctrico ya no supone únicamente una alternativa ecológica, sino también una propuesta plenamente satisfactoria desde el punto de vista dinámico. Es cómodo, silencioso, acelera con decisión, está muy bien equipado y ofrece soluciones prácticas como las baterías extraíbles o la posibilidad de ampliar la autonomía con una tercera unidad. Eso sí, Zero lo posiciona como un modelo premium con un precio de 4910,81€ (ayudas no incluidas), tarifa por encima por encima de su competencia aunque queda justificado por el nivel de equipamiento y refinamiento en marcha. Y está disponible en color gris y blanco.