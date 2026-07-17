Nissan actualiza el Ariya y reestructura la gama

Nissan prosigue con su programa de electrificación y si este año va a poner en el mercado cuatro novedades, ya ha anunciado para el próximo la llegada del nuevo Juke eléctrico y de un nuevo modelo en el segmento A también eléctrico del que no han dado más datos pero todo apunta a que será el hermano del Renault Twingo lanzado recientemente.

En el otro extremo de la gama electrificada, Nissan pone a la venta el nuevo Ariya, su modelo más exclusivo que presenta algunos cambios estéticos respecto a lo conocido hasta ahora tanto en lo concierne al exterior como al interior. También ha aprovechado la circunstancia para reestructurar la gama y ahora han desaparecido las versiones que equipaban la batería pequeña para limitar la gama a dos versiones de tracción delantera o tracción integral con una batería de 87 kWh que ofrece 242 y 306 CV respectivamente.

Nissan Ariya / Nissan

Nuevo frontal

El cambio más notable es sin duda el nuevo frontal que siguiendo la pauta ya marcada con el Micra y el Leaf presenta una superficie más limpia con la desaparición de la parrilla. Una banda negra discurre a lo ancho y une a los pilotos, mientras que el logo de la marca ahora iluminado se ha situado en el centro. Las luces diurnas presentan un nuevo diseño.

Además de unas llantas de 20 pulgadas de atractivo diseño, se han añadido dos nuevos colores a la gama, un azul verdoso denominado Plasma Green y un rojo oscuro como indica su nombre Dark Red, con lo que la oferta de colores alcanza las ocho tonalidades.

Nissan Ariya / Nissan

Ligeros cambios internos

En el interior, aun conservando en líneas generales el mismo aspecto que la generación anterior, hay dos aspectos novedosos que merecen destacarse. Por un lado se ha mejorado la conectividad con la llegada de un nuevo sistema operativo que integra a Google con lo que están operativos todos sus servicios y aplicaciones incluyendo un planificador de rutas inteligentes que permite gestionar la temperatura de la batería y prepararla para las cargas rápidas. El segundo aspecto a destacar es la nueva consola central que además de ofrecer una mayor capacidad para guardar cosas, incluye un cargador inalámbrico para teléfonos móviles de mayor potencia. Y todo ello aderezado con un nuevo sistema de iluminación perimetral del salpicadero.

Por lo demás, se ha mejorado el sistema de conducción Pro-Pilot que incluye un control de distancia inteligente que aporta un mejor sistema de mantenimiento de carril. La cámara de 360º tiene ahora ocho puntos de visión y presenta una cámara frontal de gran angular.

Nissan Ariya / Nissan

Una sola batería

Desde el punto de vista mecánico, este nuevo Ariya solo dispone de una batería de 87 kWh que en la versión de tracción delantera ofrece una potencia de 242 CV y una autonomía de 536 kilómetros. En la versión de tracción integral, esta batería que se denomina e-Force ofrece una potencia de 306 CV y la autonomía se sitúa en 493 kilómetros. Ambas versiones admiten una carga máxima de 130 kW mientras que en corriente alterna cargan a 11 kW.

Hay un solo nivel de acabado para las dos versiones con la denominación Evolve que incluye, además de lo ya expuesto, asientos delanteros y volante con calefacción, asientos eléctricos con memoria, techo de cristal practicable, portón trasero eléctrico y además cuenta también con el sistema V2L para recargar aparatos eléctricos externos.

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El precio del Ariya es de 59.350 o 62.550 euros según versión pero puede partir de los 48.060 euros contabilizando campañas y descuentos.