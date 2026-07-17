La mitad de los conductores en España ya eligen gasolineras low cost como primera opción

Las gasolineras de bajo precio consolidan su creciente impacto en España. En la actualidad, el 85% de los conductores admite haber probado este tipo de estaciones y para el 47% ya constituye su primera opción de repostaje, seis puntos más que en 2024.

Además, ocho de cada diez conductores declaran que les gusta o les gustaría disponer de una gasolinera de bajo precio cerca de su casa o de su trabajo, lo que evidencia el respaldo social que este modelo ha alcanzado en el mercado nacional.

Estos datos se desprenden de la tercera entrega del estudio "Hábitos de consumo de combustible en España", que elabora IO Investigación cada dos años desde 2022. El informe encargado por Plenergy analiza los hábitos de movilidad de los conductores en España y su evolución durante los últimos cuatro años.

Los resultados muestran que el factor económico determina las decisiones de repostaje en la gran mayoría de los casos. En 2026 el precio del combustible se consolida como el principal motivo para elegir gasolinera, para el 72% de los usuarios. Este motivo crece seis puntos porcentuales frente a 2024 y es muy superior frente al resto de factores, como la cercanía al domicilio o la atención a pie de pista. Prueba de ello es que el 94% de los encuestados antepone un bajo precio de combustible a que la estación de servicio disponga de tienda o cafetería.

Esta alta sensibilidad al precio se traduce en una mayor probabilidad de cambiar de gasolinera, por márgenes cada vez más estrechos. En ese sentido, el informe señala que siete de cada diez conductores cambiarían de gasolinera por un ahorro de hasta 10 céntimos por litro. En concreto, el 34% tomaría la decisión con una diferencia de tan solo cinco céntimos, mientras que un 38% lo haría por diez céntimos.

En el apartado de percepción sobre la calidad del combustible, los datos del estudio muestran un aumento notable en la confianza hacia el carburante de las estaciones de bajo precio. En 2026, el 64% de los conductores ya confía en su calidad, un incremento de siete puntos porcentuales respecto al informe anterior. En la misma línea, el 42% de los usuarios considera que no existen diferencias de calidad entre el combustible de una gasolinera tradicional y el de una estación de bajo precio, una postura que se ha ido afianzando en los últimos años, ya que en 2022 solo un 34% de los encuestados afirmaba lo mismo.

Aparte de la calidad y el precio, las cualidades que más valoran los clientes de este tipo de estaciones son el servicio ininterrumpido las 24 horas del día, con un 60% de respaldo; la disponibilidad de múltiples surtidores para evitar esperas, con un 59%; las garantías de seguridad de las instalaciones, con un 37%; y la agilidad que proporciona el repostaje automático, con un 36%.

El informe también evidencia que cada vez se efectúan más número de repostajes en España. Cerca de ocho de cada diez conductores acuden a la gasolinera al menos dos veces al mes, y el 37% iguala o supera los tres repostajes mensuales, tres puntos por encima de la edición anterior.

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Esta mayor frecuencia se refleja directamente en las ubicaciones elegidas. El repostaje se concentra de forma mayoritaria en zonas urbanas y en las inmediaciones de pueblos o ciudades, donde se producen el 67% de las visitas. Por otro lado, las estaciones situadas en carretera continúan perdiendo peso progresivamente hasta caer al 11%.