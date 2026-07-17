McLaren 788HS, la despedida más radical de la generación 700

McLaren cierra uno de sus capítulos más sonados con el nuevo 788HS, la evolución final de la familia iniciada por el 720S y continuada por los 765LT y 750S. No se trata solo de una serie limitada con más potencia. La marca ha revisado la aerodinámica, el chasis, los frenos y la entrega mecánica para convertirlo en el último y más extremo representante de esta familia. La producción quedará limitada a 200 unidades para todo el mundo, repartidas a partes iguales entre las carrocerías Coupé y Spider.

Las siglas HS, abreviatura de High Sport, ya dejan a qué nos enfrentamos. Hasta ahora solo la habían utilizado el MP4-12C HS y el MSO HS, de modo que el 788HS se convierte en el tercer modelo que recibe este distintivo. Su planteamiento busca combinar un comportamiento más preciso en circuito con una utilización en carretera que no renuncie por completo a los recorridos largos.

McLaren 788HS Coupé / McLaren

El motor es una evolución del conocido V8 M840T de 4,0 litros con doble turbo. En esta configuración entrega 788 CV a 7.500 rpm y 800 Nm a 5.500 rpm, mientras que el régimen máximo alcanza las 8.500 rpm. McLaren también ha desarrollado unos soportes específicos para aumentar la conexión entre la mecánica y el conductor sin comprometer, según la propia marca, la comodidad necesaria para viajar.

Con un peso en seco de 1.265 kilos, el 788HS alcanza una relación peso-potencia de 623 CV por tonelada, la más elevada de esta familia de superdeportivos. Acelera de 0 a 100 km/h en 2,8 segundos, necesita 7,0 segundos para llegar a 200 km/h y alcanza una velocidad máxima de 330 km/h.

McLaren 788HS Spider visto de tres cuartos trasero desde arriba / McLaren

El incremento de prestaciones va acompañado de una aerodinámica profundamente revisada. El nuevo paquete, fabricado íntegramente en fibra de carbono, genera un 10% más de carga que el 765LT. Incluye un splitter delantero dividido en varias zonas, un capó con conducto S-Duct, un alerón trasero activo colocado en una posición más elevada y un difusor inspirado en la Fórmula 1. Un panel inferior con lamas ayuda además a la refrigeración de la mecánica y al control del flujo de aire.

La carrocería Coupé añade una toma de aire sobre el techo. Quien busque una apariencia todavía más radical podrá encargar todos los paneles exteriores en fibra de carbono vista, con acabado brillante o satinado. Esta opción permite dejar expuesta la construcción ligera del coche, aunque McLaren no ha detallado cuánto reduce el peso frente a la configuración estándar.

Chasis y frenos específicos

El Proactive Chassis Control III mantiene la suspensión hidráulica interconectada, pero adopta una puesta a punto propia y amortiguadores adaptativos. La altura del eje delantero se ha reducido cinco milímetros respecto al 750S, un cambio pensado para ganar control de la carrocería, precisión y rapidez de respuesta.

McLaren 788HS Coupé visto de perfil / McLaren

El equipo de frenos utiliza discos carbocerámicos derivados del McLaren Senna, acompañados delante por pinzas monobloque de aluminio forjado con seis pistones. También incorpora conductos integrados para mejorar su refrigeración durante un uso intenso. Otra novedad es el sistema de fijación mediante una única tuerca central, que aparece por primera vez en esta saga y se combina con unas nuevas llantas forjadas de construcción ligera.

El escape de titanio conserva cuatro salidas, pero ha sido revisado para ofrecer más presencia desde el arranque y un sonido más intenso a medida que aumenta el régimen. Los sistemas que conducen al habitáculo el ruido de la admisión y del escape también reciben una calibración propia.

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Puesto de conducción del McLaren 788HS / McLaren

Dentro, el enfoque se mantiene claramente orientado al conductor. El cuadro de instrumentos continúa unido a la columna de dirección y los mandos de los modos de motor y chasis se sitúan junto al volante. Se suman una consola central ligera de carbono, asientos con una perforación específica, emblemas HS y una placa identificativa. McLaren Special Operations se encargará de personalizar cada una de las 200 unidades, por lo que la marca asegura que no habrá dos ejemplares iguales. El precio y las fechas de entrega todavía no se han comunicado.