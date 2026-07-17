A 170 km/h por el túnel de San Gotardo: un conductor es vetado en Suiza tras una temeraria persecución

El conductor, de 22 años y nacionalidad alemana, ha protagonizado uno de los episodios de conducción temeraria más extremos en los últimos años en las carreteras suizas. En la madrugada del pasado miércoles 8 de julio de 2026, el infractor atravesó el conocido túnel de San Gotardo, una de las arterias viales más transitadas de Europa, a una velocidad media de 171,8 km/h, desatando una inmediata operación policial que terminó con su detención en el cantón de Ticino.

Las autoridades de la policía de Uri confirmaron que el conductor no sólo duplicó con creces el límite de velocidad, establecido en 80km/h, sino que además conducía bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Tras ser interceptado a la salida del túnel, se le ha retirado el carnet de inmediato y se le ha impuesto una prohibición de conducir en todo el territorio suizo, junto con una fianza de varios miles de francos suizos.

Una temeraria carrera

El suceso comenzó poco antes de las 5:00 de la mañana en la autopista A2 en dirección sur. Antes de adentrarse en el túnel de San Gotardo, el conductor, ya había adelantado de forma ilegal a un vehículo por la derecha invadiendo una zona rayada de la calzada. Sin embargo, la gravedad de sus acciones se incrementó una vez dentro del túnel de casi 17 kilómetros de longitud.

Ignorando la doble línea continua y la prohibición expresa de rebasar, el joven realizó un total de 21 adelantamientos temerarios en un trazado de doble sentido. Esta peligrosa conducta redujo el tiempo habitual de cruce del túnel, que ronda los 13 minutos, a tan solo seis minutos, poniendo en riesgo a los usuarios que circulaban por esta ruta.

Captura policial y graves consecuencias

La veloz huida llegó a su fin antes del túnel de la autopista de Monte Ceneri, donde patrullas de la policía cantonal de Ticino lograron interceptar el vehículo y poner bajo custodia al infractor. Este, posteriormente fue entregado a los agentes del cantón de Uri. Tras dar positivo en un test rápido de drogas en carretera, se iniciaron los trámites para realizarle un análisis de sangre y se le confiscó el permiso de conducción de manera fulminante.

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Actualmente el jóven se encuentra en libertad pero bajo investigación penal. Se enfrentará ahora a una denuncia formal ante la Fiscalía de Uri por un delito de exceso de velocidad agravado y conducción temeraria. Bajo la estricta legislación vial suiza, este tipo de delitos de velocidad extrema conlleva una pena mínima de un año de prisión, cuantiosas multas económicas y, en los supuestos más graves evaluados por el tribunal, la confiscación definitiva del vehículo utilizado.