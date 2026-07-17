GAC estrena el Aion UT, su nuevo eléctrico compacto, desde 22.945 euros

El GAC Aion UT ya está disponible como la nueva propuesta eléctrica compacta de la recién llegada marca china, que recintemente se presentó en España. Se ofrece con un motor de 204 CV, una batería LFP de 60 kWh netos y una autonomía homologada de 430 kilómetros en ciclo WLTP. Su precio promocional parte de 22.945 euros, aunque esta cifra está sujeta a financiación, ayudas públicas y las condiciones comerciales vigentes hasta el 31 de julio de 2026.

El nuevo modelo se ofrece con los acabados Premium y Luxury. El primero fija ese precio de acceso de 22.945 euros, mientras que el segundo asciende a 24.995 euros, siempre con promoción de marca, financiación y ayudas públicas. A esas cantidades puede añadirse un Certificado de Ahorro Energético de hasta 750 euros, no incluido en los precios anunciados y sujeto a los requisitos del programa.

GAC Aion UT / GAC

El Aion UT ha sido desarrollado específicamente para Europa y busca combinar unas dimensiones manejables, espacio suficiente para el uso familiar y unas buenas prestaciones y manejo en carretera. Mide 4,27 metros de largo, 1,85 de ancho con los retrovisores plegados y 1,575 de alto. La distancia entre ejes alcanza los 2,75 metros, una cota que ayuda a explicar el aprovechamiento del habitáculo y, especialmente, el espacio disponible en las plazas traseras. El peso del coche es de 1.670 kilos en el Premium y de 1.700 kilos en el Luxury.

La capacidad del maletero es de 440 litros con los respaldos en posición normal y puede llegar a 1.600 litros al abatirlos. GAC sostiene que se trata de uno de los interiores más amplios de su categoría, además de ofrecer un amplio equipamiento de serie que incluye: techo panorámico, portón trasero eléctrico y una pantalla central de 14,6 pulgadas, además de conectividad y control remoto mediante una aplicación móvil.

430 kilómetros entre recargas

El sistema de propulsión utiliza un motor síncrono de imanes permanentes que entrega 204 CV (150 kW), y un par máximo de 210 Nm. La potencia llega a las ruedas delanteras a través de una transmisión automática de una sola velocidad. El Aion UT acelera de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 160 km/h.

La batería emplea química LFP y tiene 60 kWh netos, aunque su capacidad bruta es de 62 kWh. La autonomía homologada alcanza los citados 430 kilómetros en uso combinado y sube hasta 620 kilómetros en ciclo urbano WLTP. El consumo homologado es de 16,4 kWh/100 km en ciclo combinado y de 11,5 kWh/100 km en el urbano. Para la recarga admite hasta 11 kW en corriente alterna, con un tiempo anunciado de 6 horas y 50 minutos para pasar del 0 al 100%. En corriente continua acepta un máximo de 87 kW.

Interior del GAC Aion UT / GAC

Con carga rápida necesita 32 minutos para pasar del 10 al 80%. Si la carga comienza con la batería al 30%, hasta el 80%, se reduce a 24 minutos. También dispone de función V2L de hasta 3,3 kW, que permite utilizar la energía almacenada para alimentar dispositivos externos.

Dos acabados y garantía de ocho años

Este modelo se ofrece con dos niveles de acabado (Premium y Luxury), que comparten llantas de 17 pulgadas con neumáticos 215/55 R17. El chasis recurre a una suspensión delantera McPherson y a un eje de torsión detrás, mientras que los frenos son de disco en ambos ejes. El diámetro de giro es de 10,7 metros.

Pese a ser de origen chino, el GAC Aion UT se diseñó entre los centros de GAC en Milán y Shanghái, y su ensamblaje se realiza en la planta de Magna Steyr en Graz, Austria. Esta combinación sitúa parte del desarrollo y la fabricación del modelo en Europa, un aspecto relevante para un coche concebido expresamente para este mercado.

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El programa de mantenimiento establece revisiones cada 30.000 kilómetros o 24 meses. La garantía general cubre ocho años o 160.000 kilómetros, mientras que la batería amplía el límite de kilometraje hasta 200.000 kilómetros durante el mismo periodo. En este último caso, la cobertura garantiza al menos el 70% de su capacidad.