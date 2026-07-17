Un coche termina en las escaleras del metro tras un accidente en el paseo de la Castellana

El siniestro se produjo en pleno paseo de la Castellana y provocó que uno de los vehículos implicados se saliera por completo de la calzada, precipitándose y quedando encajado de forma vertical sobre las escaleras de acceso a la estación de metro de Begoña. El brutal impacto destrozó el muro de entrada y obligó a desplegar un gran dispositivo de emergencia.

El suceso movilizó rápidamente a efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, SAMUR-Protección Civil y Policía Municipal, quienes tuvieron que trabajar coordinadamente durante varias horas. El vehículo, un Mazda 6, quedó en una posición extremadamente inestable y comprometida, lo que dificultó enormemente las tareas de los equipos de rescate para asegurar el coche y acceder a las personas que permanecían atrapadas en su interior.

Un rescate al límite para salvar a los dos ocupantes atrapados

La extracción de las dos personas que viajaban en el turismo accidentado se convirtió en la prioridad absoluta y en la maniobra más delicada de toda la intervención de los bomberos. Una vez que consiguieron estabilizar el coche para evitar que se deslizara escaleras abajo, los sanitarios de SAMUR-Protección Civil y del Hospital Universitario La Paz pudieron atender a las víctimas. Ambos ocupantes presentaban múltiples traumatismos y, tras ser estabilizados, fueron evacuados de urgencia al hospital, uno de ellos con pronóstico leve y el otro en estado grave.

Por fortuna, a pesar de que el accidente ocurrió en un punto neurálgico y de constante tránsito peatonal de la Castellana, no se registraron heridos entre los transeúntes que paseaban por la zona ni entre los usuarios que salían de la boca de metro en ese momento. La estación de Begoña, perteneciente a la línea 10, recuperó la normalidad en sus accesos una vez que el vehículo fue retirado con éxito de la estructura por los servicios municipales.

La Policía Municipal asume la investigación

Tras la retirada del coche y el aseguramiento del entorno de la boca de metro, la Policía Municipal de Madrid ha asumido la investigación del suceso para esclarecer las causas exactas que provocaron la colisión. Los agentes trabajan en determinar la dinámica del choque entre los dos turismos implicados, la velocidad a la que circulaban por el paseo de la Castellana y qué factor desencadenó que el conductor del Mazda perdiera por completo el control de su trayectoria.

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Este aparatoso siniestro vial vuelve a poner el foco sobre la seguridad en las zonas de coexistencia entre el tráfico rodado pesado y los accesos peatonales a los transportes públicos de la ciudad. Aunque las impactantes imágenes del vehículo aseguraban consecuencias mucho peores, la rápida coordinación de los servicios de emergencia evitó que el suceso terminara en una tragedia con víctimas mortales en una de las arterias más transitadas de Madrid.