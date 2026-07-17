Audi Q4 e-tron: Revolución digital y bidireccional

La transición hacia la movilidad eléctrica no se detiene, y los fabricantes saben que para mantener el liderazgo no basta con llegar primero, sino con saber evolucionar. Audi ha tomado buena nota de ello al actualizar en profundidad su exitoso crossover eléctrico, el Audi Q4 e-tron, todo un líder en ventas.

Los cambios afectan a varias partes del vehículo, por supuesto a unas más que otras. Exteriormente, uno de los cambios más significativos llega con la nueva parrilla singleframe, que ahora está colocada un poco más elevada y que ahora viene en el color de la carrocería. La firma lumínica también sufre una importante renovación, ya que en la parte delantera las luces diurnas LED digitales llevan una tecnología segmentada que le permiten crear firmas lumínicas que podemos seleccionar desde el MMI.

Frontal del Audi Q4 e-tron / Raúl Rodríguez

En la zaga, el alerón está rediseñado, incorpora un nuevo difusor que ahora está un poco más elevado. Las luces son Oled digitales de segunda generación, aportando un diseño llamativo. Ya que estamos en la parte trasera, destacar la capacidad del maletero que, en función de la carrocería, cuenta con hasta 527 litros de capacidad, que podemos aumentar hasta los 1487 litros con las diferentes configuraciones de asientos. Y es que en estos casos, las capacidades difieren mínimamente en función de si nos decantamos por el modelo SUV, o por el Sportback.

El interior también sufre importantes cambios. Incorpora los últimos asistentes, como la última versión del aviso de cambio de carril; un sistema para retroceder el camino recorrido cuando hemos aparcado o el sistema inteligente de aparcamiento. En la consola central contamos con tres amplias pantallas. Una de 12,8 pulgadas tras el volante, cargada de información; una de 11,9 pulgadas en la consola central y una de 12,1 pulgadas para el copiloto. En la consola central incorpora dos bandejas para cargar el vehículo de 15 watios, y dos puertos USB-C bajo el reposabrazos central. Opcionalmente, hay disponibles dos puertos USB-C adicionales en la parte trasera.

Interior del Audi Q4 e-tron / Raúl Rodríguez

En lo que a medidas se refiere, mantiene los 4.60 metros de largo, 1.86 de ancho y 1.63 de alto, con una distancia entre ejes de 2.76 metros.

En cuanto a propulsión, ofrece dos baterías. Una de 63 kWh y otra de 82 kWh. La primera de ellas se incorpora en el acabado e-tron, con una potencia máxima de 150 kW y una autonomía que en ciudad puede llegar a los 440 kilómetros.

La batería de 82 kWh viene en los acabados performance y quattro. El primero de ellos cuanta con una potencia de 210 kW y el segundo de 220 kW, ofreciendo una autonomía que en el performance puede llegar a los 592 kilómetros y en el quattro a los 573 kilómetros. Las levas tras el volante permiten utilizar diferentes niveles de regeneración para que el coche recargue más o menos energía. También incorpora un modo de conducción B para que la intensidad de carga sea mucho mayor.

Audi Q4 e-tron / Raúl Rodríguez

Una de las novedades importantes de esta nueva generación del Audi Q4 e-tron, viene por la carga bidireccional, que le permite dar un paso al frente.

Por un lado cuenta con carga V2L, que permite al vehículo alimentar directamente dispositivos eléctricos. Esto se hace mediante una toma de corriente doméstica que está situada en el maletero, y que proporciona una potencia continua de 2.3 kW a 230 V. También podremos utilizar un adaptador opcional para usar en el puerto de carga lateral. Del mismo modo, ofrece la carga bidireccional V2H, que mediante un wallbox compatible podremos transferir parte de la potencia a nuestro hogar.

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La respuesta en carretera es magnífica, con una conducción silenciosa y ágil, pudiendo convertir el viaje en un juego en el que trataremos de regenerar la mayor cantidad de energía posible.