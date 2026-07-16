Stellantis quiere resucitar una histórica marca italiana y lo hará con este coche que triunfa en Italia

Ante la llegada de las marcas chinas, en Italia se está desarrollando una estrategia que quiere poner de vuelta sobre la mesa antiguos modelos italianos, como ya se ha visto con Itala. Ahora, Stellantis podría estar pensando en reactivar la histórica Autobianchi.

La revista italiana Quattroruotte ha captado imágenes de un Fiat Pandina, el Panda actual, rodando con camuflaje por las calles; un hecho que ha llamado la atención ya que no habría ningún motivo para que este modelo tuviera que circular bajo camuflaje.

Tal y como ha contado el mismo medio y se ve en sus imágenes, algunos plásticos decorativos dejaban leer la escrita Autobianchi en los laterales del Pandina. Aunque es verdad que poco se sabe de este modelo Tributo Autobianchi, se puede esperar que el motor y la parte mecánica no cambien apenas, mientras que sí lo harán los detalles exteriores como el color de la pintura, que parece ser un tono marrón que se acerca al tan característico de los modelos de Autobianchi.

Un movimiento que va más allá de un tributo

El hecho de que sea el Fiat Pandina el coche elegido para hacer este tributo no sorprende, ya que Autobianchi nació en 1955 como una empresa a tres entre Fiat, Bianchi y Pirelli. Los coches salían de la fábrica de Desio, ubicada cerca de Milán, y algunos de los modelos más conocidos fueron el Bianchina, basado sobre el Fiat 500, el A112, un utilitario deportivo, y el Y10, el modelo que dio lugar al Lancia Ypsilon.

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La fábrica de Desio cerró en 1992 y fue en 1995 cuando Autobianchi cesó del todo su actividad,. Ahora, con este movimiento de Stellantis, parece que esta marca se une a otras ue en Italia están renaciendo de sus cenizas para frenar el embiste de las marcas chinas. Todavía no hay noticias sobre su presentación, pero todo apunta a que Autobianchi no volverá como una marca en sí, si no como una línea dentro de los productos de Stellantis que, a lmismo tiempo, permite a la multinacional mantener los derechos y la patente de un nombre histórico para la industria automotriz italiana.