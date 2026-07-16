Los seis errores que nunca debes cometer al parar en el arcén

El verano es la época del año con mayor movilidad en las carreteras españolas. Para este periodo, la DGT prevé un incremento del 3,7% en comparación con el año anterior. Este enorme flujo de vehículos, sumando las altas temperaturas, dispara inevitablemente la probabilidad de sufrir averías mecánicas, pinchazos o sobrecalentamientos en plena ruta.

Ante esta situación, saber cómo reaccionar si el coche falla es crucial para evitar tragedias. Detenerse en el arcén de manera incorrecta puede transformar un simple contratiempo mecánico en una situación de riesgo extremo. Por ello, es vital conocer los errores más comunes que cometen los conductores y cómo corregirlos para priorizar, por encima de todo, la seguridad de las personas.

1.Frenar bruscamente para llegar al arcén:

Reaccionar de forma impulsiva ante una avería y dar un frenazo pone en peligro a los vehículos que vienen detrás. Lo correcto es reducir la velocidad progresivamente, activar las luces de emergencia y dirigirse al arcén de manera controlada y segura.

2.Detenerte en un lugar con poca visibilidad:

Aparcar el coche en curvas, cambios de rasante o arcenes extremadamente estrechos es muy peligroso. Siempre que sea posible, conviene avanzar hasta una zona donde el vehículo pueda verse con suficiente antelación por el resto de conductores.

3.No hacer visible la avería:

Olvidarse de señalizar la posición del coche impide que el tráfico anticipe el peligro. Es fundamental activar inmediatamente las luces de emergencia y utilizar correctamente los dispositivos de señalización, como la luz V-16 o los triángulos.

4.Salir del vehículo por el lado del tráfico:

Abandonar el coche por la puerta más próxima a la circulación es una de las maniobras más temerarias. Si es necesario salir del vehículo, debe hacerse siempre con el chaleco reflectante puesto y por el lado opuesto al tráfico.

5.Permanecer junto al vehículo:

Esperar la asistencia apoyado en el coche o revisando la avería en el arcén multiplica el riesgo de atropello. Siempre que las condiciones lo permitan, los ocupantes deben salir del coche y situarse detrás de la barrera de protección, alejados de la calzada.

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6.Intentar solucionar la avería en plena carretera:

Cambiar una rueda, abrir el capó o realizar cualquier reparación junto a una vía con tráfico rápido es sumamente peligroso. Salvo que la intervención se pueda hacer sin ninguna exposición al tráfico, lo más recomendable es solicitar asistencia profesional y esperar en un lugar seguro.