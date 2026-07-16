JAC elige Linares para ensamblar el e30X, su compacto eléctrico

La histórica planta de automóviles de Linares (Jaén) multiplicará su actividad con el montaje del JAC e30X, un utilitario eléctrico de 4,02 metros que ya se comercializa en varios mercados europeos. El fabricante chino ha alcanzado un acuerdo con Coronet, responsable de las instalaciones, para completar allí las unidades que llegarán parcialmente ensambladas desde China.

JAC e30X visto de perfil / JAC

La operación se realizará mediante el sistema SKD, siglas de semi-knocked down. No se tratará, por tanto, de fabricar inicialmente el vehículo completo en Andalucía, sino que los automóviles llegarán con gran parte del trabajo realizado y terminarán su ensamblaje en la línea instalada por Coronet. El proyecto contempla la posibilidad de utilizar componentes de origen nacional en una fase posterior, aunque no se ha concretado cuándo comenzará la actividad ni su volumen previsto.

La elección de Linares sitúa a JAC entre los fabricantes chinos que han optado por ensamblar vehículos en España. La compañía sigue así una vía de implantación industrial que permite comenzar con unidades procedentes de China y aumentar progresivamente el trabajo realizado en la planta española. El e30X será además el primer modelo de JAC montado en Europa.

Dos baterías y hasta 374 kilómetros

El JAC e30X es un turismo eléctrico de cinco puertas orientado principalmente al uso urbano. Utiliza un motor de 136 CV (100 kW) y, en los países europeos donde ya está disponible, se ofrece con baterías de 41 y 52 kWh. Sus autonomías homologadas alcanzan respectivamente 293 y 374 kilómetros en ciclo WLTP, y ambas versiones incorporan bomba de calor.

Parte trasera del JAC e30X / JAC

La potencia máxima de carga es de 64 kW. La variante con la batería de mayor capacidad añade tecnología V2L, que permite emplear la energía almacenada para alimentar aparatos eléctricos externos. En prestaciones, el e30X acelera de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos y limita electrónicamente su velocidad máxima a 150 km/h.

Con 4,02 metros de longitud, 1,77 de anchura y 1,56 de altura, ofrece cinco plazas y un maletero de 310 litros. Su diseño recurre a faros delanteros redondos y una carrocería de formas suaves. En el habitáculo combina una instrumentación de 6,2 pulgadas con una pantalla central de 12,8 pulgadas en la versión de acceso. La variante de mayor batería eleva esta última hasta 15,6 pulgadas. Las dos admiten conexión inalámbrica con el teléfono móvil.

Puesto de conducción del JAC e30X / JAC

El equipamiento disponible incluye tapicería de cuero sintético, asientos calefactados y ventilados, cámara de visión de 360 grados, regulación eléctrica para el asiento del conductor, techo panorámico de cristal e iluminación ambiental con 16 colores. Estos últimos elementos se ofrecen de serie en la versión de batería grande. Como referencia, el modelo de 41 kWh cuesta 26.490 euros en Alemania, pero todavía no existe un precio anunciado para España.

JAC ya tiene presencia en nuestro país, aunque por ahora limitada a los camiones eléctricos iJAC 4.2 e iJAC 7.5, comercializados desde 2022 por JAC Motors Iberia, perteneciente al Grupo Oliva Motor. La futura distribución de sus turismos sigue abierta. La compañía estudia crear una filial propia, como ha hecho en Italia, o apoyarse inicialmente en un importador privado, fórmula utilizada en Alemania y los países nórdicos. La decisión se tomará en los próximos meses.

Noticias relacionadas

Asientos delanteros del JAC e30X / JAC

Fundada en 1964 y de propiedad estatal, JAC mantiene acuerdos industriales y de desarrollo con Volkswagen, NIO y Huawei. En 2025 produjo 378.000 vehículos de su marca y exportó más de 200.000, mientras que sus ventas de turismos eléctricos se situaron en 28.390 unidades. El proyecto de Linares abre ahora una nueva etapa para ampliar esa presencia europea, aunque quedan por conocer el calendario de montaje y el plan comercial definitivo para España.