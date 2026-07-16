La IA da vida al despegue del nuevo Xpeng L03

"Sala de torpedos... fuego el uno". Xpeng acaba de disparar en el corazón de Europa a las marcas tradicionales. La marca china ha concentrado en Munich su propuesta para asaltar el mercado con un claro objetivo: las marcas alemanas. Y es que Xpeng ha comprendido que andan algo tocadas y no va a dejar escapar la ocasión para mostrar su fuerza. Qué mejor sitio que la capital bávara en plena ola de noticias de derrumbe de alguno de los gigantes alemanes como Volkswagen.

Para ello ha puesto en escena el Xpeng L03, un SUV cupé de 4,65 metros de largo dotado de una carga elevada de Inteligencia Artificial, opción eléctrica o REEV (eléctrica de autonomía extendida) denominado Power X, tracción total o trasera y un rango de potencias entre 288 y 388 CV. Su imagen es eminentemente china, al estilo de sus modelos G6 o G9, pero con importantes mejoras en cuento a prestaciones y a estilo más europeo. Es un producto global, de ahí que se haya presentado simultáneamente en 64 países a la vez. Y no lo ha hecho solo.

Nuevo Xpeng L03 / Xpeng

El Xpeng L03 se ha mostrado por primera vez al mundo acompañado de su Robotaxi, una propuesta de vehículo volador y de Iron, su robot humanoide que ya llama a la puerta. El común denominador de este debut lo encontraremos en la Inteligencia Artificial, punto de partida de todo el desarrollo. Está previsto que llegue al mercado en España este mismo año con la versión de autonomía extendida y gama intermedia con un precio por debajo de 40.000 euros (sin ayudas). La versión eléctrica básica se espera para 2027 por menos de 35.000 euros.

Dos ofertas

El nuevo modelo chino llega con una primera propuesta 100% eléctrica, que se bifurca en varias opciones. La standard cuenta con tracción trasera y monta con batería de 58,3 kWh y 288 CV, luego llegan otras dos con batería de 71,2 kWh y la misma potencia de 288 CV, con tracción trasera y diferenciadas por su equipamiento.

Nuevo Xpeng L03 / Xpeng

Hay otra cuarta que aumenta su potencia a 388 CV, dos motores y tracción total. La segunda propuesta tecn ológica llega de la mano de un modelo de autonomía extendida (REEV), con batería de 37,25 kWh y el mismo motor de 288 CV. Todos presentan seis modos de conducción: Eco, Confort, Sport, Individual, Nieve y Arranque sobre firme deslizante. Las versiones de tracción total añaden un Launch Control.

En cuanto a autonomía, ese concepto que ha desterrado del imaginario popular el de la velocidad máxima. el nuevo Xpeng L03 presenta opciones que varían de los 445 kilómetros de la versión con batería pequeña a los hasta 520 kilómetros de las versiones de batería grande. El modelo REEV (Power X) de rango extendido tiene una autonomía eléctrica de 210 kilómetros.

Nuevo Xpeng L03 / Xpeng

En cuanto al motor de combustión que se encarga de alimentar al eléctrico de propulsión, Xpeng no ha facilitado detalles aún. La cifra de consumos varía entre 15,3 y 18,4 kWh/100 km. La versión eléctrica con batería pequeña puede cargar hasta a 193 kW, mientras que los eléctricos de batería grande lo pueden hacer a 236 kW y el modelo de rango extendido a 123 kW.

Para acompañar el pack, diseño buscando europeizar al máximo para 'pegarse' con un mercado premium europeo que intenta redescubrirse. JuanMa López, exdiseñador de Ferrari es quien se ha encargado de ello. No está solo. En su equipo hay más españoles: Joan Melenchon, Alejandro Esteban y Oriol Vilanova.

Nuevo Xpeng L03 / Xpeng

La línea de estilo aprovecha su concepto 'Vital Flow' que ofrece un gran espacio interior con una distancia entre ejes de 2,85 metros. A los 4,65 metros de largo hay que sumar los 1,92 metros de ancho y 1,60 metros de alto, unas proporciones ideales para ser un coupé-SUV, con silueta fastback, y puertas sin marco entre otras señas de identidad. Presenta llantas de gran tamaño, de 18 pulgadas de serie y de 20 opcionales en las versiones más equipadas, techo de cristal, colores blanco, negro, diferentes tonos de gris y un púrpura oscuro.

Alta tecnología

El habitáculo combina una pantalla central de 15,6 pulgadas, head-up display, iluminación ambiental inmersiva, climatizador inteligente y asientos envolventes. Todo ello a la vez que dispone de 37 espacios de almacenamiento. Las plazas traseras son amplias, ofreciendo mucho espacio para las piernas entre filas. El maletero llega con 539 litros a los que hay que sumar un maletero delantero de 102 litros que se reduce en las versiones 4x4 a solo 69 litros. En el Range Extended con motor de gasolina añadido este espacio no existe.

Nuevo Xpeng L03 / Xpeng

El L03 presenta la versión internacional de la llamada 'Nueva Experiencia Global Inteligente' de su cockpit: el sistema XOS 6, que incluye un asistente de voz con IA de nueva generación (rediseñado para responder a conversaciones naturales, comprensión contextual y una interacción multilingüe fluida).

En lugar de responder solo a comandos vocales, el sistema puede interpretar la intención del usuario y ajustar las funciones del vehículo en función de la necesidad. También presenta una colaboración con Google Maps (eso sí, solo para aquí, ya que es para vehículos fuera de China).

Nuevo Xpeng L03 / Xpeng

Señalar también que el gran secreto tecnológico y de seguridad del Xpeng L03 lo hallamos en su sistema NGP, que será el estandarte de los modelos de la marca a partir de 2027. A diferencia de los tradicionales sistemas ADAS convencionales (centrados en funciones individuales de asistencia a la conducción), el Xpeng NGP está creado para comprender y navegar escenarios de conducción complejos, dicen que "acercando la conducción inteligente a cómo los humanos perciben y responden en la carretera".

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Nuevo Xpeng L03 / Xpeng

Se asemeja en un grado máximo a la conducción autónoma que no requiere de mapeado ni de conexión al sistemas de internet ni digitales. En la versión denominada Ultra, ofrece también chips Turing AI que entregan hasta 2.250 Tops (Tera Operations Per Second) de potencia de cálculo