Farizon entra en España con las furgonetas eléctricas SV y V7E

Farizon inicia su actividad comercial en España con las furgonetas eléctricas SV, también denominada SuperVan, y V7E. La marca de vehículos comerciales del Grupo Geely llegará a nuestro mercado de la mano de Automoción y Movilidad Hispania (AMH), que será la responsable de su distribución y del desarrollo de su red comercial y de servicio.

Dos furgonetas eléctricas Farizon V7E / Farizon

El acuerdo amplía la relación iniciada el pasado mes de marzo entre AMH y el Grupo Geely para desarrollar la división de autobuses. La compañía incorpora ahora los vehículos comerciales ligeros de Farizon a su oferta y abre una segunda línea de colaboración centrada en el transporte profesional.

La actividad arrancará de forma inmediata con dos modelos 100% eléctricos. La Farizon SV y la Farizon V7E están dirigidas al transporte de mercancías, el reparto urbano y la logística de última milla. Todavía no se sabe las versiones que se venderán, ni las capacidades de batería, autonomías, potencias o volúmenes de carga con los que se configurará cada una en España.

De lo poco que se sabe hasta el momento es que prescinde de motores de combustión y se orienta a empresas y profesionales que necesitan incorporar vehículos de cero emisiones a sus operaciones. También se desconocen los precios

Farizon SuperVan en dos configuraciones de altura / Farizon

La llegada simultánea de la SuperVan y la V7E permitirá a AMH cubrir desde el inicio más de una opción dentro del mercado de los comerciales ligeros eléctricos. Las furgonetas se han mostrado con distintas configuraciones de carrocería y con una cabina de tres plazas delanteras.

AMH deberá ocuparse no solo de la comercialización, sino también de construir la infraestructura que acompañe a la marca. El acuerdo contempla el crecimiento de una red de distribución y servicio en España, aunque aún no se indica cuántos puntos tendrá, dónde estarán situados ni en qué fecha comenzarán a atender a los clientes.

Cabina de una furgoneta eléctrica Farizon / Farizon

Para dirigir esta nueva área, la compañía ha incorporado a Rafael García Valoria como responsable del departamento de furgonetas Farizon. Entre sus funciones estarán implantar la estrategia comercial, introducir la marca en el mercado español y coordinar la expansión de la red.

El lanzamiento de las furgonetas supone el segundo paso de AMH junto al Grupo Geely en pocos meses. El primer acuerdo, alcanzado en marzo, se centró en los autobuses. La nueva operación extiende esa colaboración a los vehículos comerciales ligeros y permite al distribuidor ampliar su catálogo de modelos eléctricos para el transporte profesional.

Farizon se presenta como la división de vehículos comerciales del Grupo Geely y centra su actividad en soluciones eléctricas para el reparto, la logística y el transporte de mercancías. Su entrada en España se produce, por tanto, con una gama y un canal de distribución específicamente orientados a clientes profesionales.

Gama de vehículos comerciales eléctricos de Farizon / Farizon

Valentín Mariblanca, consejero delegado de AMH, considera que el proyecto permitirá a la compañía seguir creciendo y ampliar su oferta de movilidad sostenible. También destaca el potencial de la marca y las oportunidades que puede ofrecer tanto a la red como a sus clientes.

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El inicio de la actividad es inmediato, pero todavía falta conocer cuándo podrán formalizarse los primeros pedidos y en qué momento se producirán las entregas.