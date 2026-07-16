La desconocida señal del carretillero, ¿sabes lo que significa?

En el amplio catálogo de señales de tráfico que inundan nuestras carreteras, existen algunas que parecen sacadas de otra época o de contextos sumamente específicos. Entre ellas destaca la R-115, una señal circular con borde rojo y fondo blanco que muestra a una persona empujando lo que a primera vista parece una carretilla de obra. Al ser tan poco común en el día a día, suele desatar dudas y miradas de desconcierto entre los conductores que se topan con ella.

Su significado oficial está perfectamente recogido en el artículo 152 del Reglamento General de Circulación bajo el nombre de “Entrada prohibida a carros de mano”. Su función es muy clara: restringir el acceso a cualquier plataforma de transporte pequeña que deba ser empujada o arrastrada por la fuerza humana, como transpaletas de carga, carretillas industriales o carros de reparto manual.

¿Dónde se encuentra y por qué se utiliza?

Esta señal no está diseñada para las autovías o grandes autopistas, donde la presencia de este tipo de transporte manual es prácticamente nula por sentido común. En su lugar, es una herramienta clave para regular el orden y la seguridad en zonas de alta actividad logística, como los accesos a polígonos industriales, recintos feriales, puertos de mercancías y áreas de carga y descarga urbanas.

Al colocar la señal R-115 en estos puntos, las autoridades evitan que el tránsito peatonal con mercancías pesadas entorpezca el flujo de vehículos grandes o ponga en peligro a los propios operarios. Asimismo, es habitual verla en ciertas calles peatonales más concurridas del centro de las ciudades, donde se busca proteger la comodidad de los viandantes frente al ajetreo de los carros de reparto a pie.

Así es la señal: diseño estándar para una prohibición muy específica

Fiel a las normas estéticas de la DGT para las prohibiciones, esta señal se presenta con una silueta negra sobre un fondo banco y un grueso marco rojo que detona obligatoriedad. Desde el punto exacto en el que se encuentra la señal, cualquier persona que empuja un carro de mano tiene prohibido seguir avanzando en el sentido de la marcha, debiendo buscar una ruta alternativa.

Noticias relacionadas

Este veto es sumamente específico para operarios con carros de transporte. Los peatones de sin carga, ciclistas, o incluso los vehículos motorizados pueden continuar su camino con total libertad, a menos que otra señal como la R-116 o la R-117 les indique expresamente lo contrario.