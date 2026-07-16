El mercado de las motos trail vive uno de los momentos más competitivos de su historia. Nunca antes había existido tanta oferta para quienes buscan una motocicleta capaz de viajar, afrontar largas pistas de tierra y convertirse en compañera de aventuras sin renunciar a la tecnología. En ese escenario desembarca la nueva CFMOTO 1000MT-X, una moto que no pretende ser una alternativa económica a las grandes referencias europeas y japonesas, sino una rival con argumentos propios.

La marca china continúa escalando posiciones dentro del mercado europeo y lo hace apostando por un producto que refleja la evolución experimentada en los últimos años. Atrás queda aquella imagen de fabricante centrado exclusivamente en el precio. La 1000MT-X llega equipada con componentes de primeras marcas, una electrónica muy completa y una configuración claramente enfocada al uso adventure más exigente.

CFMOTO 1000MT-X: La trail que quiere poner patas arriba el segmento maxi adventure / CFMOTO

No es casualidad que CFMOTO haya elegido este momento para lanzar una motocicleta de estas características. El segmento de las maxi trail continúa creciendo impulsado por un usuario que ya no busca únicamente una moto para viajar por carretera. Cada vez existe un mayor interés por las rutas off-road, los viajes de larga distancia y las experiencias de aventura, aunque después muchas de estas motos recorran la mayor parte de sus kilómetros sobre asfalto. La imagen aventurera se ha convertido en una tendencia global y la 1000MT-X nace precisamente para responder a esa demanda.

Su planteamiento resulta claro desde el primer vistazo. Frente a otras trail de orientación más asfáltica, la nueva CFMOTO apuesta por una configuración auténticamente campera. La rueda delantera de 21 pulgadas, combinada con una trasera de 18, suspensiones de largo recorrido y neumáticos Pirelli Scorpion Rally, dejan claro que esta moto quiere sentirse cómoda cuando desaparece el asfalto.

La nueva CFMOTO apuesta por una configuración auténticamente campera / CFMOTO

El corazón de la 1000MT-X es un bicilíndrico en línea de 946,2 cc que desarrolla 113 CV a 8.500 rpm y un par máximo de 105 Nm a 6.250 rpm. Son cifras que la sitúan en el centro del segmento, ofreciendo un equilibrio entre prestaciones, facilidad de conducción y capacidad para viajar cargado o afrontar pistas rápidas con solvencia. Más que buscar una potencia desmesurada, CFMOTO parece haber priorizado la entrega utilizable y la respuesta en un amplio rango de revoluciones.

Ese comportamiento viene respaldado por una electrónica que se sitúa entre las más completas de su categoría. El acelerador electrónico trabaja junto a una plataforma inercial Bosch de seis ejes que gestiona el ABS en curva, el control de tracción configurable y los diferentes modos de conducción. En total dispone de cuatro programas predefinidos más un quinto completamente personalizable, permitiendo adaptar el carácter de la moto a las preferencias del piloto o al terreno.

A ello se suman elementos cada vez más valorados por los usuarios, como el quickshifter bidireccional de serie y el embrague antirrebote, dos soluciones que mejoran tanto la conducción deportiva como el confort durante los largos viajes.

El corazón de la 1000MT-X es un bicilíndrico en línea de 946,2 cc que desarrolla 113 CV a 8.500 rpm / CFMOTO

La parte ciclo también transmite una clara intención de competir con modelos de referencia. El chasis tubular de acero se combina con una horquilla invertida KYB de 48 milímetros totalmente regulable y 230 mm de recorrido, acompañada por un amortiguador trasero, también KYB y completamente ajustable. Se trata de un conjunto pensado para ofrecer margen suficiente cuando el terreno se complica sin penalizar el comportamiento sobre carretera.

El apartado de frenos tampoco recurre a soluciones de compromiso. Delante encontramos un doble disco flotante de 320 mm mordido por pinzas radiales Brembo de cuatro pistones, mientras que detrás trabaja un disco de 260 mm con pinza de dos pistones. Todo ello asistido por un sistema Cornering ABS firmado por Bosch que puede desconectarse cuando la conducción fuera del asfalto lo requiere.

El chasis tubular de acero se combina con una horquilla invertida KYB de 48 milímetros totalmente regulable y 230 mm de recorrido / CFMOTO

Otro de sus argumentos llega en forma de autonomía. El depósito de 22,5 litros, unido a un consumo homologado cercano a los cinco litros cada cien kilómetros, permite afrontar largas jornadas sin la preocupación constante por encontrar una gasolinera. Es un detalle especialmente apreciado por quienes realizan viajes internacionales o recorren zonas poco pobladas.

A pesar de su planteamiento aventurero, la ergonomía busca resultar accesible. El asiento puede situarse entre 830 y 870 milímetros de altura, facilitando la adaptación a pilotos de diferentes estaturas. Los 222 kilos en orden de marcha tampoco desentonan dentro de una categoría donde el equipamiento y la capacidad rutera suelen traducirse en cifras similares.

Precisamente el equipamiento constituye otro de sus puntos fuertes. La iluminación Full LED, la pantalla TFT vertical, las tomas USB Tipo A y Tipo C y la conectividad mediante la plataforma CFMOTO Ride con sistema T-Box colocan a la 1000MT-X al nivel de propuestas bastante más costosas.

La iluminación Full LED, la pantalla TFT vertical, las tomas USB Tipo A y Tipo C y la conectividad mediante la plataforma CFMOTO Ride con sistema T-Box colocan a la 1000MT-X al nivel de propuestas bastante más costosas / CFMOTO

Pero quizá el dato que más llama la atención sea su precio. Con una tarifa de 9.990 euros, la nueva trail de CFMOTO rompe muchos de los esquemas habituales del segmento. Es una cifra significativamente inferior a la de buena parte de sus rivales directas, muchas de las cuales superan ampliamente los 15.000 euros con niveles de equipamiento similares.

Esa agresiva política de precios convierte a la 1000MT-X en una opción especialmente interesante para motoristas que buscan dar el salto a una maxi trail sin asumir el desembolso que tradicionalmente exige esta categoría. También puede resultar atractiva para usuarios experimentados que priorizan la relación entre prestaciones, equipamiento y coste frente al prestigio histórico de determinadas marcas.

La nueva trail de CFMOTO rompe muchos de los esquemas habituales del segmento / CFMOTO

Desde un punto de vista periodístico, la CFMOTO 1000MT-X representa uno de los movimientos más importantes de la firma en Europa. No solo amplía su catálogo, sino que demuestra hasta qué punto los fabricantes chinos han elevado su nivel de desarrollo y calidad en muy pocos años.

Su principal reto no será técnico, sino de percepción. Aunque el producto parece tener argumentos suficientes para competir de tú a tú con modelos consolidados, todavía deberá convencer a aquellos clientes que siguen asociando las marcas tradicionales con una mayor confianza a largo plazo, especialmente en aspectos como el valor de reventa o la implantación de la red de servicio.

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