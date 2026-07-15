El Volkswagen ID. Cross abre pedidos en España desde 25.600 euros

Volkswagen ha abierto en España la preventa del nuevo ID. Cross, un SUV compacto totalmente eléctrico que se estrena con una autonomía máxima de 426 kilómetros WLTP. El precio anunciado parte de 25.600 euros para la versión Life con batería de 52 kWh, aunque esa cifra incluye campañas comerciales y está vinculada a financiación con Volkswagen. La marca anticipa además una variante más económica, pero todavía no ha concretado cuánto costará ni cuándo podrá encargarse.

Volkswagen ID Cross visto de tres cuartos trasero / Volkswagen

La oferta disponible inicialmente se concentra en los acabados Life y Style, asociados al motor de 211 CV (155 kW) y a la batería de 52 kWh. Más adelante se incorporarán la versión básica Match, con 116 CV (85 kW) y batería de 37 kWh, y una alternativa intermedia de 135 CV (99 kW). Volkswagen configura así una gama escalonada que cubrirá distintos niveles de potencia y autonomía, aunque no todas las combinaciones están todavía a la venta.

El Volkswagen ID. Cross mide 4,15 metros de largo, 1,79 de ancho y 1,58 de alto, con una distancia entre ejes de 2,60 metros y cinco plazas. Está desarrollado sobre la evolución MEB+ que estrenó el Cupra Raval, pero el Volkswagen no se construye en Martorell sino en Navarra. El maletero ofrece 475 litros, a los que se suman otros 25 litros en el frunk del capó para guardar el cable de carga u objetos pequeños. También dispone de un doble fondo trasero con espacio para alojar dos cajas de bebidas.

Maletero del Volkswagen ID Cross con el doble fondo abierto / Volkswagen

La carrocería combina trazos limpios con una imagen robusta, un pilar C muy marcado y un efecto de techo flotante. Los faros matriciales IQ.Light, las luces traseras LED 3D y los logotipos iluminados forman parte del equipamiento de la versión Style. En el interior, Volkswagen recurre a superficies revestidas de tela y coloca el cuadro digital de 10,25 pulgadas y la pantalla central de 12,9 pulgadas sobre una misma línea horizontal.

El cuadro ofrece además una visualización inspirada en el Volkswagen Golf de primera generación. Al seleccionarla desde el volante, reproduce dos relojes de estética clásica, aunque el supuesto cuentarrevoluciones pasa a mostrar la potencia entregada o el consumo de energía. Es un guiño visual que no altera la información propia de un automóvil eléctrico.

Interior del Volkswagen ID Cross / Volkswagen

Carga rápida y bidireccional

La batería pequeña de 37 kWh netos admite hasta 90 kW en corriente continua y puede pasar del 10 al 80 % en unos 23 minutos. La de 52 kWh netos eleva la potencia máxima a 105 kW y completa esa misma operación en aproximadamente 24 minutos. En corriente alterna, ambas admiten hasta 11 kW. Los tiempos dependen de la infraestructura, el estado de carga y la temperatura exterior.

Conexion del cable al puerto de carga del Volkswagen ID Cross / Volkswagen

El equipamiento de serie incluye la función Vehicle-to-Load, capaz de alimentar dispositivos externos con hasta 3,6 kW mediante un adaptador opcional conectado a la toma de carga. Con la batería de 52 kWh, el SUV también puede remolcar hasta 1.200 kilos. La barra desmontable admite una carga vertical de 75 kilos, suficiente para transportar bicicletas eléctricas y recargarlas desde el propio coche.

Entre las opciones previstas figura el Connected Travel Assist, que utiliza información en línea y puede reconocer un semáforo en rojo para detener el vehículo dentro de los límites del sistema. También se ofrecerán cámara de visión periférica Area View, aparcamiento automatizado Park Assist Pro y control remoto de la maniobra desde un teléfono compatible. La suspensión adaptativa DCC quedará reservada como opción para la versión de 155 kW.

Noticias relacionadas

Volkswagen ID Cross visto de perfil lateral / Volkswagen

El acabado Life del ID. Cross incorpora llantas de 19 pulgadas, climatizador de dos zonas, cámara trasera, acceso sin llave y cristales posteriores tintados. El Style añade llantas de 20 pulgadas, iluminación matricial y firmas luminosas más elaboradas. Entre los elementos opcionales aparecen un equipo Harman Kardon de 425 W con diez altavoces, asientos delanteros eléctricos con masaje neumático y un techo panorámico con parasol eléctrico. La versión Match incluirá control de crucero adaptativo y carga rápida a 90 kW, pero su lanzamiento queda pendiente.