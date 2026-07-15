Kia se trae al Viejo Continente la segunda generación del Kia Seltos, un modelo que, pese a ser el segundo más vendido de la marca a nivel global, era hasta ahora un desconocido en nuestras carreteras. Con este lanzamiento, Kia no solo refuerza su presencia en el competitivo segmento de los SUV compactos, sino que introduce importantes innovaciones tecnológicas en su hoja de ruta hacia la electrificación.

Kia Seltos: Un soplo de aire fresco para el segmento C-SUV / R.R.

La llegada del Seltos plantea una pregunta evidente. ¿Cómo encaja este modelo en una de las ofertas de SUV más completas y exitosas del mercado?. Kia ha configurado una gama polivalente que abarca desde opciones urbanas hasta grandes todocaminos eléctricos. En este ecosistema, el nuevo Seltos se posiciona de forma directa en el corazón del segmento C-SUV. Ofrece unas dimensiones de 4.43 metros de largo, 1.83 metros de ancho y una altura que oscila entre los 1.60 y los 1.62 metros, en función del acabado.

Su generosa distancia entre ejes de 2.690 mm le otorga una habitabilidad muy importante, lo que le permite postularse como una alternativa ideal para las familias que buscan un coche ágil en ciudad pero con la versatilidad necesaria para afrontar largos viajes. Al ofrecer tracción total y avanzadas mecánicas híbridas, el Seltos cubre un espacio muy específico para aquellos clientes que demandan la robustez de un SUV auténtico sin necesidad de dar el salto a formatos de mayor tamaño.

La célebre filosofía de diseño “Opposites United” tiene una marcada presencia en el desarrollo del nuevo Kia Seltos. El resultado es una presencia en carretera imponente y con mucho aplomo. El frontal está dominado por la sofisticada firma luminosa “Star-map” de Kia, un patrón lumínico muy fino que se prolonga de manera elegante hacia la parrilla superior.

En el interior cobra protagonismo el paso adelante en tecnología / R.R.

En la vista lateral destaca su silueta dinámica, realzada por unas marcadas líneas de hombro, tiradores de las puertas enrasados y una línea de techo flotante. La prolongación del pilar D no solo aporta un toque de diseño refinado, sino que mejora la habitabilidad de la segunda fila.

En el interior cobra protagonismo el paso adelante en tecnología. Destaca el conjunto panorámico integrado, que fusiona un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, una pantalla de climatización de 5,3 pulgadas y una pantalla multimedia central también de 12,3 pulgadas. Este despliegue digital se complementa con un asistente de voz dotado de inteligencia artificial generativa, actualizaciones remotas y la posibilidad de integrar servicios de entretenimiento bajo pedido como Netflix o YouTube.

Con una capacidad de maletero líder en su categoría que alcanza los 536 litros, la funcionalidad está garantizada. / R.R.

Más allá de la tecnología, Kia no ha descuidado el confort. El conductor puede disfrutar de un asiento con función de relajación, mientras que los pasajeros de la segunda fila disponen de asientos reclinables ajustables hasta en 24 grados. Con una capacidad de maletero líder en su categoría que alcanza los 536 litros, la funcionalidad está garantizada.

Bajo el capó, el Kia Seltos ofrece una gama mecánica adaptada a las exigencias actuales de eficiencia y rendimiento. La opción puramente de combustión recurre al solvente motor de gasolina turbo 1.6 T-GDI, que desarrolla una potencia de 180 CV, asociable tanto a una transmisión manual como a una caja automática de doble embrague de 7 velocidades, con opciones de tracción delantera o total.

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La verdadera revolución llega de la mano de la variante híbrida. Con una potencia de 154 CV en su versión de tracción delantera, se convierte en el primer modelo de la marca en incorporar el avanzado sistema de tracción total e-AWD. Además, rompe moldes al ser el primer híbrido de Kia en Europa con tecnología de carga desde el vehículo (V2L), lo que permite alimentar dispositivos externos utilizando la energía del coche. Todo con un enchufe en el maletero.