Horse Powertrain presenta el Horse D20 Methanol: el futuro de los extensores de autonomía

Horse Powertrain, compañía especializada en el desarrollo de soluciones innovadoras de sistemas de propulsión híbridos y de combustión de bajas emisiones, ha desvelado su última gran innovación: el sistema de propulsión extensor de autonomía Horse D20 Methanol.

Presentado oficialmente en el Salón del Automóvil de Pekín 2026, este propulsor ha sido diseñado específicamente para su integración en vehículos eléctricos de autonomía extendida (REEV). En este tipo de configuración, el sistema actúa como un generador de energía de reserva a bordo para recargar la batería del vehículo cuando es necesario.

Con un peso contenido de 170 kg y una potencia de hasta 105 kW, el conjunto combina un motor eléctrico, electrónica de potencia de última generación y un motor térmico turboalimentado de cuatro cilindros y 2,0 litros.

Tecnología de combustión avanzada y resistencia al frío extremo

El motor de combustión interna del Horse D20 Methanol está diseñado para operar utilizando metanol puro (al 100%) como combustible único. Para lograrlo de manera eficiente, incorpora tecnologías avanzadas de inyección y encendido:

Combustión ultra pobre: Utiliza un sistema de encendido de alta energía de 240 mJ que optimiza la quema del metanol dentro de los cilindros.

Utiliza un sistema de encendido de alta energía de que optimiza la quema del metanol dentro de los cilindros. Arranque garantizado a -35 °C: Gracias a estas soluciones de gestión térmica y de combustible, el motor es capaz de realizar arranques en frío con metanol puro incluso en condiciones climatológicas extremas.

Gracias a estas soluciones de gestión térmica y de combustible, el motor es capaz de realizar arranques en frío con metanol puro incluso en condiciones climatológicas extremas. Cumplimiento normativo estricto: Sus emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) cumplen holgadamente tanto con la exigente normativa china CN6b (fijada en 35 mg/kWh) como con la futura norma Euro 7 (con un límite de 60 mg/km).

Un generador de flujo axial ultra compacto "sin yugo"

La gran innovación del Horse D20 Methanol radica en la arquitectura de su generador. La compañía ha prescindido de los motores de flujo radial convencionales —donde un rotor cilíndrico gira dentro del estator— para apostar por un motor de flujo axial montado directamente sobre el cigüeñal.

En este sistema, el rotor y el estator están dispuestos en forma de discos planos apilados. El generador del Horse D20 emplea un diseño "sin yugo" (yokeless) compuesto por dos rotores que envuelven a un único estator central. Las ventajas físicas de este esquema respecto a un motor radial equivalente son sobresalientes:

Es un 46% más corto , facilitando su integración en diferentes plataformas de vehículos.

, facilitando su integración en diferentes plataformas de vehículos. Genera un 63% más de kW por unidad de volumen , optimizando al máximo el espacio del vano motor.

, optimizando al máximo el espacio del vano motor. Registra una eficiencia eléctrica del 96,4%, lograda en gran parte gracias a un módulo de potencia integrado fabricado con carburo de silicio para minimizar la pérdida de energía.

Eficiencia récord en la conversión de combustible a electricidad

Al hibridar la eficiencia mecánica de su bloque térmico con la tecnología eléctrica, el sistema consigue unos índices de eficiencia sin precedentes en la industria. En pruebas de laboratorio, el Horse D20 Methanol ha registrado una tasa de conversión de combustible a energía del 47%, lo que equivale a producir 1 kWh de energía eléctrica por cada ~2,1 kWh de metanol consumido.

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Llevado a la práctica en carretera, este rendimiento permite que el sistema sea capaz de recargar por completo una batería de 40 kWh utilizando tan solo 19,6 litros de combustible.