El Cupra Raval amplía la gama con una versión de acceso por debajo de 30.000 euros

Cupra facilita el acceso al Raval con la incorporación de la versión Plus, la pieza que faltaba para abrir la oferta por debajo de 30.000 euros. Sus 135 CV (99 kW), la nueva batería LFP de 37 kWh y un precio de 29.530 euros, la colocan como el escalón de acceso, por delante de los Endurance y VZ, superiores en autonomía y prestaciones.

Cupra Raval verde / Cupra

El Cupra Raval Plus ya se puede pedir y estará disponible a mediados de septiembre. Su motor entrega 264 Nm, y acelera de 0 a 100 km/h en 9,5 segundos, alcanzando los 160 km/h. La autonomía homologada llega a 328 kilómetros WLTP.

La batería de litio-ferrofosfato admite carga a 11 kW en corriente alterna y hasta 88 kW en continua. Cupra cifra en unos 23 minutos el tiempo necesario para recuperar la mayor parte de la carga en un punto rápido.

Tres escalones bien diferenciados

Por encima aparece el Raval Endurance, que eleva la potencia a 211 CV (155 kW) y emplea una batería NMC de 51,5 kWh. Su autonomía alcanza 446 kilómetros, mientras que el 0 a 100 km/h se completa en 7,1 segundos. Mantiene la velocidad máxima de 160 km/h y aumenta la potencia de carga rápida hasta 105 kW. Su precio recomendado es de 35.010 euros.

El techo de la oferta lo ocupa el Raval VZ, con 226 CV (166 kW), 290 Nm y la misma capacidad útil de batería que el Endurance. Es el más rápido de los tres, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos y una velocidad máxima de 175 km/h. Homologa 387 kilómetros con su configuración de serie, aunque puede alcanzar 439 kilómetros con los neumáticos de eficiencia energética Label A ofrecidos sin sobreprecio. El PVP recomendado se sitúa en 39.070 euros.

Cupra Raval gris en circulación por una avenida de Barcelona / Cupra

La separación entre versiones no depende únicamente del motor y la batería. Los Raval Plus y Endurance comparten una base de equipamiento que incluye llantas Defier de 18 pulgadas, faros Full LED, suspensión deportiva y control de crucero adaptativo. También incorporan detector de ángulo muerto, pantalla central de 12,9 pulgadas, Digital Cockpit de 10,25 pulgadas y conectividad inalámbrica con el teléfono.

El Raval VZ es el más deportivo con llantas Rebel Copper de 19 pulgadas, neumáticos de 235 milímetros, asientos delanteros tipo bucket y pedales de aluminio. Añade control adaptativo de chasis deportivo con 15 niveles de ajuste, diferencial electrónico autoblocante, cámara trasera, climatizador de dos zonas y acceso y arranque sin llave.

El Plus se puede ampliar por paquetes

La nueva versión de acceso admite tres paquetes de equipamiento extra. El Edge, por 800 euros, reúne elementos como el cargador inalámbrico, la cámara trasera, los sensores de aparcamiento delanteros y traseros, el climatizador de dos zonas y el acceso Kessy. También incorpora funciones Vehicle-to-Load y Vehicle-to-Home, además de llaves digitales.

El paquete Drive cuesta 690 euros y requiere el EDGE. Suma Travel Assist 3.0, cámaras de visión de 360 grados y asistentes de aparcamiento inteligente y remoto. El Light & Sound, con un precio de 950 euros y también ligado al EDGE, añade iluminación ambiental y un equipo Sennheiser de 12 altavoces y 475 W.

La arquitectura mecánica también es común. Los tres emplean un único motor eléctrico síncrono de imanes permanentes y una transmisión automática de una sola relación. La dirección es eléctrica y de desmultiplicación variable, mientras que el esquema de suspensión combina un eje delantero McPherson con un eje trasero semirrígido.

Noticias relacionadas

Todas las versiones comparten la misma carrocería de cinco plazas, con 4,05 metros de longitud, 2,60 metros de batalla y un maletero de 441 litros. El Raval utiliza la plataforma MEB+ y se fabrica en Martorell. Con el Plus como nueva puerta de entrada (desde 25.000 euros con la ayuda del Plan Auto+ incluida, y antes de aplicar posibles descuentos comerciales adicionales), Cupra cubre ahora desde un uso principalmente urbano hasta una propuesta de mayor autonomía y otra claramente orientada a las prestaciones.