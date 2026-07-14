Volkswagen lanza el Tiguan 20 Aniversario, con imagen R-Line desde 41.520 euros

Volkswagen amplía la gama del Tiguan con una edición especial que recuerda la trayectoria de uno de sus SUV más importantes de la marca alemana. El Tiguan 20 Aniversario parte del acabado Style, añade la imagen exterior R-Line y suma elementos específicos para diferenciarse del resto de la oferta. Ya se puede pedir desde 41.520 euros en su versión de acceso, aunque esa cifra incluye descuentos de marca y está condicionada a la financiación con Volkswagen Financial Services.

Volkswagen Tiguan 20 Aniversario visto de perfil / Volkswagen

El primer Tiguan llegó al mercado en 2007, después de que el Concept Tiguan se mostrara en Los Ángeles en 2006. Desde entonces y hasta el cierre de mayo de 2026, se han vendido más de nueve millones de unidades en todo el mundo. La compañía añade que el Tiguan es el modelo más vendido del Grupo Volkswagen desde 2017, una posición que ha mantenido de forma continuada.

Esta edición homenaje no plantea una generación nueva ni una mecánica inédita, sino que su ofrece más equipamiento y apariencia deportiva con un precio más accesible.

Por fuera, el Tiguan 20 Aniversario incorpora el paquete exterior R-Line, molduras del paragolpes delantero pintadas en el color de la carrocería y piezas en negro brillante tanto en los marcos de las ventanillas como en las carcasas de los retrovisores. También suma las lunas laterales traseras oscurecidas, la inscripción Tiguan posterior y el protector del umbral de carga en negro brillante.

Volkswagen Tiguan 20 Aniversario visto desde tres cuartos trasero / Volkswagen

Las llantas Coventry de 19 pulgadas forman parte de la dotación de serie. Quien quiera un tamaño más grande podrá montar unas llantas de 20 pulgadas como opción. La edición se reconoce además por el grabado láser ‘Edition 20’ en el pilar B y por el proyector de logotipo específico en las puertas. Son detalles puntuales, pero precisamente ahí se concentra la diferencia visual frente a una versión convencional.

El habitáculo mantiene ese mismo enfoque, incorporando costuras decorativas rojas en el salpicadero, los paneles de las puertas, las tapicerías y las alfombrillas. Los umbrales iluminados llevan la inscripción ‘Edition 20’, mientras que el volante recibe un marco y una moldura de inserción en un color específico, además de su propio emblema. Las tapicerías delanteras también cambian su diseño.

Interior del Volkswagen Tiguan 20 Aniversario / Volkswagen

La gama mecánica de este modelo conmemorativo reproduce casi por completo la del Tiguan Style. La excepción es el motor de 131 CV, que no estará disponible en esta edición. El precio anunciado de partida corresponde al 1.5 TSI de 150 CV. Para esta variante, la cifra homologada de consumo combinado es de 6,2 l/100 km y las emisiones combinadas se sitúan en 141 g/km de CO2, con etiqueta de clase E en la documentación aportada.

Un SUV clave para Volkswagen

El aniversario también sirve para repasar la evolución del Volkswagen Tiguan. La primera generación llegó en 2007 con el formato de SUV compacto, tracción total 4Motion opcional y una amplia oferta de motores. En 2016 se estrenó la segunda, más grande y espaciosa, y después llegó el Tiguan Allspace, la variante alargada para quien necesitaba más capacidad. La gama incluso contó con un Tiguan R de 320 CV y tracción total, lanzado en 2020.

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La generación actual mantiene una oferta amplia, con motores TDI y TSI, variantes eTSI de 48 voltios e híbridos enchufables eHybrid que alcanzan hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica, según la marca. Las motorizaciones superiores llevan tracción total 4MOTION de serie y pueden remolcar hasta 2.300 kg. El modelo se fabrica en Wolfsburg, Puebla y Anting y se vende en más de 60 países.