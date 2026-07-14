Trump recibe a Álex Palou y a la IndyCar para inaugurar un circuito urbano en el corazón de Washington

Ayer lunes 13 de julio el español, Álex Palou, tetracampeón de la IndyCar Series, acudió a la Casa Blanca a un evento de presentación del “Freedom 250”. El piloto catalan se reunió con Trump junto a otros dos compañeros, Feliz Rosenqvist y David Malukas, la joven promesa estadounidense.

El evento se realizó en honor a la carrera que se llevará a cabo en Washington DC el próximo 23 de agosto, una carrera que coincide con las celebraciones del 250 aniversario de la fundación de los Estados Unidos de América.

Freedom 250 Grand Prix

La carrera se ha integrado de forma oficial como el evento deportivo central dentro de los festejos de America250, la conmemoración nacional por el 250 aniversario de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Trump se empeñó personalmente en que la capital albergará este año una carrera como un festejo más, idea que se hizo realidad gracias a contar con el apoyo de su amigo Roger Penske, dueño de la IndyCar. Será una carrera importante ya que además de ser un nuevo trazado para la IndyCar, después solo quedarán otras tres carreras más para el cierre de la temporada (en la que el español Álex Palou domina con autoridad, 56 puntos por delante de su inmediato perseguidor).

Durante la presentación Palou obsequió a Trump con un casco con los colores de la bandera estadounidense y el nombre completo del mandatario, en el que se veía la silueta de la casa blanca. Trump dedicó elogios a los tres pilotos,«He visto a los tres hacerlo muy bien recientemente. Mejor ustedes que yo. Yo no quiero ir a 250 millas (400 kilómetros) por hora con solo dos pulgadas de separación entre mi auto y otro. Pero lo que han hecho en las últimas carreras es increíble», dijo Trump. Acto seguido, el presidente presenció una parada en “boxes” simbólica en la que los mecánicos del Team Penske realizaron un cambio de neumáticos express.

Un circuito inédito

La capital estadounidense albergará entre el 22 y el 23 de agosto este gran premio, totalmente gratuito, que forma parte de las conmemoraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y que está integrado en el calendario de la IndyCar Series. “Será gratis, no haremos negocio con esta carrera. Es algo que hacemos por el país” afirmó Roger Penske.

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Los monoplazas competirán en un circuito urbano montado sobre el National Mall. El trazado cuenta con siete curvas y una extensión de 1,7 millas, lo que equivale a unos 2,74 kilómetros. La salida y la llegada se ubicaran en la Calle 3, con el Capitolio como imágen de fondo, y el tramo principal pasará a lo largo de la Avenida de Pensilvania y monumentos como el Monumento a Washington. Será un circuito en el que los monoplazas alcanzarán velocidades cercanas a las 190 millas, más de 300 km/h.