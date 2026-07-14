Las motos trail viven uno de sus mejores momentos. Son las protagonistas de los viajes de larga distancia, dominan buena parte de las matriculaciones de media cilindrada y han conseguido atraer tanto a motoristas experimentados como a quienes buscan su primera motocicleta de cierto tamaño. En este escenario irrumpe la nueva QJ Motor SRT 450RX, un modelo que inaugura una nueva familia Adventure dentro del fabricante chino y que pretende competir con argumentos propios en una categoría donde cada detalle cuenta.

QJ Motor desembarca en el segmento de las trail A2 con la nueva SRT 450RX / QJ Motor

El auge de este tipo de motocicletas explica buena parte de su nacimiento. El usuario actual busca una moto capaz de desplazarse a diario por carretera, afrontar una escapada de fin de semana y, llegado el momento, abandonar el asfalto sin demasiadas complicaciones. Esa versatilidad se ha convertido en el principal valor del segmento y prácticamente todas las marcas quieren formar parte de él.

QJ Motor también ha decidido reforzar su presencia en Europa aprovechando el respaldo industrial del grupo Geely y una gama cada vez más amplia. La SRT 450RX representa un paso más en esa estrategia y, además, llega con una cilindrada especialmente atractiva para el permiso A2, uno de los mercados con mayor volumen de ventas en España.

La nueva trail está dirigida principalmente a quienes buscan dar el salto desde una motocicleta de iniciación o desean una montura ligera para viajar sin asumir el peso y el coste de una gran maxitrail. Sus 47 CV permiten aprovechar al máximo el límite legal del carnet A2 y sus 196 kilos en orden de marcha prometen una conducción más accesible que la de modelos de cilindrada superior.

Su estética deja claras las intenciones desde el primer vistazo / QJ Motor

Su estética deja claras las intenciones desde el primer vistazo. El frontal elevado, la pantalla regulable, la rueda delantera de 21 pulgadas y los numerosos elementos de protección recuerdan a las motocicletas utilizadas en los grandes raids africanos. No busca únicamente transmitir una imagen aventurera; incorpora de serie defensas, cubrecárter de aluminio, paramanos, luces antiniebla y una parrilla portabultos que permiten comenzar a viajar prácticamente desde el primer día.

El apartado mecánico gira alrededor de un motor bicilíndrico de 449,5 centímetros cúbicos que desarrolla 47 CV y 41 Nm de par máximo. Son cifras habituales entre las trail para el permiso A2, aunque la marca pone el acento en una favorable relación entre peso y potencia que debería traducirse en una respuesta ágil tanto sobre asfalto como en pistas sencillas. Dispone de dos modos de conducción y permite desconectar el ABS de la rueda trasera para facilitar la conducción fuera del asfalto.

El apartado mecánico gira alrededor de un motor bicilíndrico de 449,5 centímetros cúbicos que desarrolla 47 CV y 41 Nm de par máximo / QJ Motor

La parte ciclo también pretende marcar diferencias frente a algunos de sus rivales más económicos. El chasis de doble viga de acero trabaja junto a una horquilla invertida Marzocchi de 52 milímetros completamente regulable y un amortiguador trasero con múltiples ajustes. La frenada queda confiada a componentes Brembo, con un disco delantero de 320 milímetros y pinza radial de cuatro pistones, una combinación poco habitual en este nivel de precio.

La electrónica y el equipamiento constituyen otro de los grandes argumentos comerciales de la SRT 450RX. Incorpora control de tracción desconectable, sensor de presión de neumáticos, pantalla TFT vertical de cinco pulgadas con conectividad mediante mirroring, iluminación Full LED, puños y asiento calefactables, además de tomas USB y USB-C. A ello se suman detalles prácticos como el caballete central, las manetas regulables o la pantalla ajustable manualmente.

Precisamente es en este apartado donde QJ Motor intenta desmarcarse de buena parte de la competencia. Mientras algunos fabricantes reservan este equipamiento para versiones superiores o recurren a largos listados de accesorios opcionales, la SRT 450RX incorpora de serie una dotación muy completa manteniendo un precio de partida de 5.229 euros, al que añade seis años de garantía y el seguro del primer año incluido. También estarán disponibles un guardabarros elevado y un juego de maletas de aluminio para quienes pretendan ampliar su capacidad viajera.

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Con la SRT 450RX, QJ Motor da un paso más en su consolidación dentro del mercado europeo y demuestra que las marcas chinas ya no compiten únicamente por precio. Tecnología, equipamiento y una presentación cada vez más cuidada forman parte de una estrategia que busca plantar cara a fabricantes con una larga tradición en el segmento trail. Quedará por comprobar si su comportamiento dinámico confirma sobre el asfalto y la tierra las buenas sensaciones que transmite sobre el papel. Un aspecto que podría mejorar de cara al futuro sería ofrecer una gama de accesorios todavía más amplia y una red comercial en expansión que acompañe el crecimiento de un modelo con aspiraciones claramente viajeras.