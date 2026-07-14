El Mercedes-Maybach Clase S recibe su mayor actualización hasta la fecha

El Mercedes-Maybach Clase S afronta la actualización más amplia de su historia con cambios de diseño, una revisión total del habitáculo con la llegada del nuevo sistema operativo de Mercedes-Benz MB.OS, motores más potentes y más opciones de personalización.

Mercedes Maybach Clase S / Mercedes-Maybach

Por fuera, el cambio más visible está en la parrilla, que crece un 20% y adopta un marco iluminado. También se ilumina por primera vez el nombre Maybach integrado en ella. Los faros estrenan una firma con dobles estrellas y detalles en oro rosa, mientras que el emblema del pilar C cuenta ahora con iluminación. La estrella situada sobre el capó puede incorporar esta función de forma opcional.

El frontal añade además el patrón Maybach en acabado cromado dentro de las tomas de aire. En la zaga aparecen pilotos con motivos de estrella y una moldura del maletero rediseñada, dividida entre cromo y negro brillante. Al abrir el coche, unos proyectores situados en los umbrales dibujan el nombre Maybach sobre el suelo.

Frontal del nuevo Mercedes Maybach Clase S / Mercedes-Maybach

La gama de llantas suma dos diseños forjados, uno de 21 pulgadas con detalles dorados y otro pulido de 20 pulgadas. En las llantas forjadas de acabado plateado, la estrella central permanece siempre en posición vertical mediante un mecanismo con rodamientos. El catálogo también incorpora el color Nautical Blue al paquete Night Series, junto con nuevos acabados oscuros y combinaciones bitono.

Un interior más digital

La transformación más importante se encuentra en el interior. El MBUX Superscreen de serie integra bajo una misma superficie de cristal la pantalla central de 14,4 pulgadas y la del acompañante de 12,3 pulgadas. Frente al conductor se mantiene una tercera pantalla de 12,3 pulgadas, con instrumentación 3D y gráficos específicos de Maybach en tonos dorados y oro rosa.

Salpicadero del nuevo Mercedes Maybach Clase S / Mercedes-Maybach

Es la primera vez que MB.OS llega a un Mercedes-Maybach. La cuarta generación de MBUX incorpora un asistente virtual capaz de mantener conversaciones más complejas y emplea sistemas de inteligencia artificial de Microsoft y Google, además de ChatGPT. El sistema admite actualizaciones remotas y ofrece una pantalla principal que prioriza información, sugerencias y las aplicaciones utilizadas recientemente.

Los pasajeros traseros disponen de dos pantallas de 13,1 pulgadas y nuevos mandos configurables. Desde ellos pueden manejar el entretenimiento, la climatización, las cortinillas eléctricas y otras funciones de confort. Adeemás, las cámaras integradas permiten realizar videoconferencias.

Plazas traseras del Mercedes Maybach Clase S / Mercedes-Maybach

El habitáculo mantiene elementos característicos de este modelo, como los asientos ejecutivos traseros, las puertas posteriores eléctricas disponibles, el compartimento refrigerado opcional y las copas plateadas de Robbe & Berking. La consola central incorpora carga inalámbrica y nuevos posavasos diseñados para estas copas. La iluminación ambiental activa emplea 199 LED, ofrece diez ambientes y permite elegir entre 64 colores.

V8 electrificado y suspensión predictiva

El Mercedes-Maybach S 580 recibe una evolución profundamente revisada del motor V8, apoyada por un sistema híbrido ligero. En la especificación anunciada para Estados Unidos desarrolla 530 CV. Por encima se sitúa el Mercedes-Maybach S 680, con un V12 artesanal de 621 CV, reservado para Estados Unidos y otros mercados seleccionados.

Ambas versiones cuentan con tracción total 4MATIC, cambio automático de nueve relaciones y suspensión neumática Airmatic. Esta última incorpora una amortiguación predictiva que utiliza información Car-to-X procedente de otros Mercedes-Benz para anticipar el estado de la carretera y adaptar su funcionamiento. También se han añadido medidas de aislamiento destinadas a reducir ruidos y vibraciones.

Mercedes Maybach Clase S visto de tres cuartos delantero / Mercedes-Maybach

La actualización amplía asimismo los asistentes de conducción y aparcamiento. La nueva arquitectura electrónica incluye un ordenador refrigerado por agua y reserva capacidad para futuras funciones. Entre las novedades figuran una detección más rápida de plazas a ambos lados del vehículo, ayuda para salir de estacionamientos realizados manualmente y una advertencia para evitar daños en las llantas durante las maniobras.

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La personalización del coche gana peso a través Manufaktur Made to Measure. Hay más de 150 pinturas exteriores y más de 400 colores interiores, además de nuevas combinaciones de cuero Nappa, costuras y bordados. La producción en serie comenzó en abril de 2026 en la Factory 56 de Sindelfingen. Por ahora, Mercedes-Benz no ha comunicado los precios, fecha de comercialización ni la configuración específica para España.